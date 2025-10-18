Две челябинские девочки оседлали мотоцикл и попали в жесткое ДТП

В ГАИ выяснили, что мотоцикл зарегистрирован на имя отца одной из девочек. Мужчина пояснил, что приобрел его для себя, однако разрешал дочери кататься на мотоцикле. Полиция проводит проверку по признакам вовлечения несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для жизни, согласно части 1 статьи 151.2 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 800 тысяч рублей, исправительные работы или либо лишение свободы на срок до одного года.