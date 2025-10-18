Логотип РИА URA.RU
Две челябинские девочки оседлали мотоцикл и попали в жесткое ДТП

18 октября 2025 в 10:47
Челябинская 13-летняя девочка села за мотоцикл и попала в аварию

Челябинская 13-летняя девочка села за мотоцикл и попала в аварию

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Агаповском районе Челябинской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля пострадали две несовершеннолетние девочки, передвигавшиеся на мотоцикле. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального управления Госавтоинспекции.

«Инцидент произошел вечером 16 октября в поселке Буранный. 38-летний водитель Ford Focus при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу, которым управляла 13-летняя девочка. В качестве пассажира на мотоцикле находилась 12-летняя школьница», — отмечает пресс-служба ведомства. 

В результате столкновения обе несовершеннолетние получили травмы и были доставлены в больницу. Мотоцикл SYCMCC 250 отправили на штрафстоянку.

В ГАИ выяснили, что мотоцикл зарегистрирован на имя отца одной из девочек. Мужчина пояснил, что приобрел его для себя, однако разрешал дочери кататься на мотоцикле. Полиция проводит проверку по признакам вовлечения несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для жизни, согласно части 1 статьи 151.2 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 800 тысяч рублей, исправительные работы или либо лишение свободы на срок до одного года.

