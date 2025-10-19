В Екатеринбурге ребенка увезли на операцию после прогулки в детском саду

Мальчик обратился с травмой к воспитателю, но скорую вызвали только в медпункте детсада Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге пятилетний ребенок угодил в больницу после прогулки в детском саду. Мальчика с переломом руки увезли на операцию после того, как он упал, когда перелезал через ограждение. По словам матери, помощь ему оказали только в конце прогулки.

«Они все построились, дошли до садика, потом она (воспитательница прим. ред.) отвела его в мед кабинет и там вызвали скорую. Я прибежала, нас увезли в 9-ую больницу, госпитализировали, делали операцию под наркозом. Вправили и наложили гипс», — поделилась мама мальчика с telegram-каналом «Инцидент Екатеринбург».