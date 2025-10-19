Около Лувра нашли сломанную корону супруги Наполеона III
19 октября 2025 в 15:55
Срочная новость
Фото: © URA.RU
После ограбления в Лувре возле музея была найдена сломанная корона супруги Наполеона III Евгении. Об этом сообщает Le Parisien. Само ограбление произошло днем 19 октября. Известно, что злоумышленники проникли в Лувр через грузовой лифт.
