«Тупорылая малолетка»: в Екатеринбурге водитель избил бабушку и подростка и попал на видео

В Екатеринбурге водитель черной иномарки напал на подростка, его мать и бабушку во дворе дома на улице Бебеля, 156. Причиной конфликта стало то, что подросток пальцем дотронулся до багажника припаркованной машины. Драка попала на видео.

«Зачем машину трогаете? Ты будешь полировать ее? Не надо трогать машину чужую. Зачем трогаешь чужую машину, малолетка тупорылая?», — говорит владелец авто на видеозаписи. За подростка вступилась бабушка, утверждая, что никто к машине не прикасался. Однако владелец авто настаивал на обратном, показывая след от отпечатка пальца на кузове.

После словесного конфликта мужчина направился к белому автомобилю, куда сел подросток, открыл дверь, вытащил его и начал кричать. Завязалась потасовка, в ходе которой водитель и подросток обменялись оскорблениями.

Нападавший повалил юношу на землю и начал пинать. Тот, защищаясь, распылил мужчине в лицо перцовый баллончик. По информации telegram-канала «Безумный ЕКБ», у пожилой женщины перелом скулы. В полиции URA.RU сообщили, что проводят проверку.