Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

«Тупорылая малолетка»: в Екатеринбурге водитель избил бабушку и подростка и попал на видео

В Екатеринбурге водитель избил бабушку и подростка за то, что тот тронул авто
20 октября 2025 в 01:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пострадавшие уже написали заявление в полицию

Пострадавшие уже написали заявление в полицию

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге водитель черной иномарки напал на подростка, его мать и бабушку во дворе дома на улице Бебеля, 156. Причиной конфликта стало то, что подросток пальцем дотронулся до багажника припаркованной машины. Драка попала на видео.

«Зачем машину трогаете? Ты будешь полировать ее? Не надо трогать машину чужую. Зачем трогаешь чужую машину, малолетка тупорылая?», — говорит владелец авто на видеозаписи. За подростка вступилась бабушка, утверждая, что никто к машине не прикасался. Однако владелец авто настаивал на обратном, показывая след от отпечатка пальца на кузове.

После словесного конфликта мужчина направился к белому автомобилю, куда сел подросток, открыл дверь, вытащил его и начал кричать. Завязалась потасовка, в ходе которой водитель и подросток обменялись оскорблениями.

Продолжение после рекламы

Нападавший повалил юношу на землю и начал пинать. Тот, защищаясь, распылил мужчине в лицо перцовый баллончик. По информации telegram-канала «Безумный ЕКБ», у пожилой женщины перелом скулы. В полиции URA.RU сообщили, что проводят проверку. 

Видео: telegram-канал «Безумный Екб»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал