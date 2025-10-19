Екатеринбуржцы не могут вылететь в Нижний Новгород из-за закрытого неба
Вылет задержали на всю ночь
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
Рейс из Екатеринбурга в Нижний Новгород перенесли на восемь часов. До этого нижегородский аэропорт временно закрыли. Информация о задержке появилась на онлайн-табло Кольцово.
Рейс WZ-2029 авиакомпании Red Wings должен был вылететь в 21:25 19 октября. Вылет был перенесен на 05:35 20 октября.
Ранее в аэропорту Стригино Нижнего Новгорода ввели план «Ковер». В Росавиации сообщили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!