Екатеринбуржцы не могут вылететь в Нижний Новгород из-за закрытого неба

20 октября 2025 в 02:26
Вылет задержали на всю ночь

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Рейс из Екатеринбурга в Нижний Новгород перенесли на восемь часов. До этого нижегородский аэропорт временно закрыли. Информация о задержке появилась на онлайн-табло Кольцово.

Рейс WZ-2029 авиакомпании Red Wings должен был вылететь в 21:25 19 октября. Вылет был перенесен на 05:35 20 октября.

Ранее в аэропорту Стригино Нижнего Новгорода ввели план «Ковер». В Росавиации сообщили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

