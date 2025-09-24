В столичном аэропорту Шереметьево перед запланированным вылетом у самолета оторвался хвостовой элемент. Об этом Shot сообщили пассажиры.
«У самолета Sukhoi Superjet оторвало часть хвоста перед вылетом в Санкт-Петербург. Во время разгона по взлетно-посадочной полосе самолет совершил резкую остановку из-за поломки хвоста. На борту находилось порядка 100 человек», — рассказали telegram-каналу Shot пассажиры рейса.
После аварийной остановки люди оставались в салоне около 40 минут, после чего воздушное судно отбуксировали на стоянку. По словам очевидцев, в ходе происшествия был поврежден рулевой киль на рулежной дорожке. Причины случившегося уточняются.
В аэропорту Шереметьево URA.RU не стали раскрывать подробности инцидента. Однако подтвердили, что данный рейс сейчас задерживается почти на три часа.
Ранее воздушное судно Sukhoi Superjet авиакомпании «Ямал», выполнявшее рейс по маршруту Минеральные Воды — Ноябрьск, вынуждено было совершить экстренную посадку на запасной аэродром в Тюмени. Как сообщается, командир экипажа принял данное решение в связи с возникшими неисправностями в системе торможения.
