На ХМАО надвигается снегопад

20 октября 2025 в 00:55
Снегопады будут сопровождаться плюсовыми температурами днем

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске, а также на большей части городов Югры с 25 октября будет идти мокрый снег. Как сообщили синоптики сервиса Gismeteo, к 29 октября интенсивность осадков увеличится и будет сопровождаться сильным ветром.

«На территории Сургута с 25 октября ожидается мокрый снег, туман и изморозь, 26 октября снегопад усилится. Прогнозируется сильный ветер 15-16 м/с 28 и 29 октября», — сообщается на сайте сервиса. Аналогичную погоду обещают синоптики в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Здесь ветер поднимется до 10-14 м/с. В Нефтеюганске также ожидается снег с дождем и ветер до 12 м/с.

Температура воздуха в эти дни в крупных городах Югры будет следующая: ночью — до -1, +1 градуса, днем — до 0, +4. В Ханты-Мансийске 29 октября ожидается потепление до +6 градусов.

