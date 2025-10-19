На ХМАО надвигается снегопад

Снегопады будут сопровождаться плюсовыми температурами днем Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске, а также на большей части городов Югры с 25 октября будет идти мокрый снег. Как сообщили синоптики сервиса Gismeteo, к 29 октября интенсивность осадков увеличится и будет сопровождаться сильным ветром.

«На территории Сургута с 25 октября ожидается мокрый снег, туман и изморозь, 26 октября снегопад усилится. Прогнозируется сильный ветер 15-16 м/с 28 и 29 октября», — сообщается на сайте сервиса. Аналогичную погоду обещают синоптики в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Здесь ветер поднимется до 10-14 м/с. В Нефтеюганске также ожидается снег с дождем и ветер до 12 м/с.