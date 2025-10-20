Жителей Ямала в начале недели ждут морозы и сильный ветер
Ветер в округе усилится до 13 м/с
На территории ЯНАО 19 и 20 октября по ночам столбики термометров будут опускаться до -11 градусов, а ветер к середине недели усилится до 13 м/с. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В ЯНАО 19 и 20 октября ночью ожидается температура воздуха до -1, -6 градусов, при прояснении до -11. Днем потеплеет до +1, -4 градусов. Прогнозируется южный и юго-западный ветер 4-11 метров в секунду», — сообщается на сайте управления.
Синоптики обещают небольшие осадки, а к среде — 22 октября, ветер усилится до 13 м/с. По данным Gismeteo в крупных городах ЯНАО с 19 по 21 октября будет следующая погода:
- Салехард: днем -2, +1°C, ночью -2, -8°C. Облачно, небольшой мокрый снег, ветер 6-8 м/с;
- Новый Уренгой: днем 0°C, ночью -3, -7°C. Облачно, небольшой мокрый снег, ветер 8-10 м/с;
- Ноябрьск: днем -1, +1°C, ночью -2, -4°C. Малооблачно, мокрый снег, в среду — без осадков, ветер до 10 м/с;
- Надым: днем 0, -1°C, ночью -2, -6°C. Пасмурно, небольшой мокрый снег, ветер до 6-10 м/с.
