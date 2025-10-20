Жителей Ямала в начале недели ждут морозы и сильный ветер

Ветер в округе усилится до 13 м/с Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории ЯНАО 19 и 20 октября по ночам столбики термометров будут опускаться до -11 градусов, а ветер к середине недели усилится до 13 м/с. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ЯНАО 19 и 20 октября ночью ожидается температура воздуха до -1, -6 градусов, при прояснении до -11. Днем потеплеет до +1, -4 градусов. Прогнозируется южный и юго-западный ветер 4-11 метров в секунду», — сообщается на сайте управления.

Синоптики обещают небольшие осадки, а к среде — 22 октября, ветер усилится до 13 м/с. По данным Gismeteo в крупных городах ЯНАО с 19 по 21 октября будет следующая погода:

