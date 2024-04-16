Фастфуд в двух городах ЯНАО может быть опасен для здоровья

Продукция некоторых точек общепита в ЯНАО может представлять угрозу жизни и здоровью людей. К такому выводу пришли представители регионального Россельхознадзора после проверки на предприятиях общепита в Салехарде и Новом Уренгое. Предприниматели закупают мясо без сопроводительных ветеринарных документов.
«В ходе контрольно-надзорных мероприятий установлено, что предприятия общественного питания г. Салехарда „Три сковородки“ и „Плов готов“, в Новом Уренгое — „Шаурма“ не зарегистрированы в ФГИС „Цербер“. Предприятие быстрого питания „Шаурма №1“ г. Салехард зарегистрировано в ФГИС „Цербер“, но при этом не оформляет ветеринарно-сопроводительные документы на мясо», — сообщает надзорное ведомство. Данные опубликованы на сайте Россельхознадзора.
Сообщается также, что на предприятиях закупают продукцию животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. «Данная продукция используется для приготовления фастфуда и может представлять угрозу жизни и здоровью людей», — резюмирует контролирующий орган.
Предпринимателям объявлены предостережения. Администрация указанных заведений на звонки корреспондента URA.RU не ответила.
Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в десятку лидеров по темпам роста потребительских расходов. Данный показатель в 2023 году вырос в округе на 11,8%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Продукция некоторых точек общепита в ЯНАО может представлять угрозу жизни и здоровью людей. К такому выводу пришли представители регионального Россельхознадзора после проверки на предприятиях общепита в Салехарде и Новом Уренгое. Предприниматели закупают мясо без сопроводительных ветеринарных документов. «В ходе контрольно-надзорных мероприятий установлено, что предприятия общественного питания г. Салехарда „Три сковородки“ и „Плов готов“, в Новом Уренгое — „Шаурма“ не зарегистрированы в ФГИС „Цербер“. Предприятие быстрого питания „Шаурма №1“ г. Салехард зарегистрировано в ФГИС „Цербер“, но при этом не оформляет ветеринарно-сопроводительные документы на мясо», — сообщает надзорное ведомство. Данные опубликованы на сайте Россельхознадзора. Сообщается также, что на предприятиях закупают продукцию животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. «Данная продукция используется для приготовления фастфуда и может представлять угрозу жизни и здоровью людей», — резюмирует контролирующий орган. Предпринимателям объявлены предостережения. Администрация указанных заведений на звонки корреспондента URA.RU не ответила. Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в десятку лидеров по темпам роста потребительских расходов. Данный показатель в 2023 году вырос в округе на 11,8%.