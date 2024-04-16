Фастфуд в двух городах ЯНАО может быть опасен для здоровья

Россельхознадзор нашел нарушения в мясе общепитов Салехарда и Нового Уренгоя

17 апреля 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Мясо в некоторых точках общепита на Ямале закупается без сопроводительных документов Фото: Марина Молдавская © URA.RU Продукция некоторых точек общепита в ЯНАО может представлять угрозу жизни и здоровью людей. К такому выводу пришли представители регионального Россельхознадзора после проверки на предприятиях общепита в Салехарде и Новом Уренгое. Предприниматели закупают мясо без сопроводительных ветеринарных документов. «В ходе контрольно-надзорных мероприятий установлено, что предприятия общественного питания г. Салехарда „Три сковородки“ и „Плов готов“, в Новом Уренгое — „Шаурма“ не зарегистрированы в ФГИС „Цербер“. Предприятие быстрого питания „Шаурма №1“ г. Салехард зарегистрировано в ФГИС „Цербер“, но при этом не оформляет ветеринарно-сопроводительные документы на мясо», — сообщает надзорное ведомство. Данные опубликованы на сайте Россельхознадзора. Сообщается также, что на предприятиях закупают продукцию животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. «Данная продукция используется для приготовления фастфуда и может представлять угрозу жизни и здоровью людей», — резюмирует контролирующий орган. Предпринимателям объявлены предостережения. Администрация указанных заведений на звонки корреспондента URA.RU не ответила. Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в десятку лидеров по темпам роста потребительских расходов. Данный показатель в 2023 году вырос в округе на 11,8%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продукция некоторых точек общепита в ЯНАО может представлять угрозу жизни и здоровью людей. К такому выводу пришли представители регионального Россельхознадзора после проверки на предприятиях общепита в Салехарде и Новом Уренгое. Предприниматели закупают мясо без сопроводительных ветеринарных документов. «В ходе контрольно-надзорных мероприятий установлено, что предприятия общественного питания г. Салехарда „Три сковородки“ и „Плов готов“, в Новом Уренгое — „Шаурма“ не зарегистрированы в ФГИС „Цербер“. Предприятие быстрого питания „Шаурма №1“ г. Салехард зарегистрировано в ФГИС „Цербер“, но при этом не оформляет ветеринарно-сопроводительные документы на мясо», — сообщает надзорное ведомство. Данные опубликованы на сайте Россельхознадзора. Сообщается также, что на предприятиях закупают продукцию животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. «Данная продукция используется для приготовления фастфуда и может представлять угрозу жизни и здоровью людей», — резюмирует контролирующий орган. Предпринимателям объявлены предостережения. Администрация указанных заведений на звонки корреспондента URA.RU не ответила. Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в десятку лидеров по темпам роста потребительских расходов. Данный показатель в 2023 году вырос в округе на 11,8%.