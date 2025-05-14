Ночью с 14 на 15 мая в деревне Яркова (Вагайский район Тюменской области) произошло возгорание жилого деревянного дома, хозяйственной постройки и автомобиля. В результате пожара погиб человек, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.
«Сегодня в первом часу ночи поступило сообщение о пожаре по адресу: Вагайский район, деревня Яркова, улица Мира. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение жилого деревянного дома, хозяйственной постройки и автомобиля… К сожалению, на пожаре погиб один человек», — написано в telegram-канале ведомства.
Площадь пожара составила 91 квадратный метр. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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