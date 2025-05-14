14 мая 2025

Тюменец погиб в ночном пожаре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В пожаре сгорели дом, авто и хозяйственная постройка
В пожаре сгорели дом, авто и хозяйственная постройка Фото:

Ночью с 14 на 15 мая в деревне Яркова (Вагайский район Тюменской области) произошло возгорание жилого деревянного дома, хозяйственной постройки и автомобиля. В результате пожара погиб человек, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Сегодня в первом часу ночи поступило сообщение о пожаре по адресу: Вагайский район, деревня Яркова, улица Мира. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение жилого деревянного дома, хозяйственной постройки и автомобиля… К сожалению, на пожаре погиб один человек», — написано в telegram-канале ведомства.

Площадь пожара составила 91 квадратный метр. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Помимо дома и авто в пожаре пострадала еще и хозяйственная постройка
Помимо дома и авто в пожаре пострадала еще и хозяйственная постройка
Фото:

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Ночью с 14 на 15 мая в деревне Яркова (Вагайский район Тюменской области) произошло возгорание жилого деревянного дома, хозяйственной постройки и автомобиля. В результате пожара погиб человек, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. «Сегодня в первом часу ночи поступило сообщение о пожаре по адресу: Вагайский район, деревня Яркова, улица Мира. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение жилого деревянного дома, хозяйственной постройки и автомобиля… К сожалению, на пожаре погиб один человек», — написано в telegram-канале ведомства. Площадь пожара составила 91 квадратный метр. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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