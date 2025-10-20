Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Многодетный свердловчанин угрожал сожительнице ножом при детях. Видео

20 октября 2025 в 05:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Следственный комитет возбудил уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Житель Ревды (Свердловская область) размахивал ножом при детях, угрожая пырнуть свою сожительницу и ее бывшего мужа. Видео с угрозами женщина опубликовала в соцсетях после очередной ссоры. Произошедшим заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«В социальных медиа опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как в Ревде мужчина с ножом в руках жестоко обращается со своими детьми, а также угрожает сожительнице. Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Как сообщает telegram-канал «База» со ссылкой на соседей, семья из семи детей регулярно становится источником беспокойства для всего дома. Они утверждают, что супруги живут на государственные пособия и сдают имущество в ломбард, чтобы покрыть бытовые расходы.

Продолжение после рекламы

Соседи также рассказали, что в квартире часто устраивают шумные застолья, сопровождающиеся скандалами, которые мешают отдыху соседям. По их словам, женщина отправила видео знакомым в разгар очередной ссоры, вызванной ревностью мужчины. После инцидента супруги помирились и требовали удалить распространенные материалы, однако ролик уже попал в поле зрения надзорных органов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал