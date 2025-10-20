Многодетный свердловчанин угрожал сожительнице ножом при детях. Видео
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Житель Ревды (Свердловская область) размахивал ножом при детях, угрожая пырнуть свою сожительницу и ее бывшего мужа. Видео с угрозами женщина опубликовала в соцсетях после очередной ссоры. Произошедшим заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«В социальных медиа опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как в Ревде мужчина с ножом в руках жестоко обращается со своими детьми, а также угрожает сожительнице. Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Как сообщает telegram-канал «База» со ссылкой на соседей, семья из семи детей регулярно становится источником беспокойства для всего дома. Они утверждают, что супруги живут на государственные пособия и сдают имущество в ломбард, чтобы покрыть бытовые расходы.
Соседи также рассказали, что в квартире часто устраивают шумные застолья, сопровождающиеся скандалами, которые мешают отдыху соседям. По их словам, женщина отправила видео знакомым в разгар очередной ссоры, вызванной ревностью мужчины. После инцидента супруги помирились и требовали удалить распространенные материалы, однако ролик уже попал в поле зрения надзорных органов.
