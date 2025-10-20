Шойгу назвал свою сокровенную мечту

Шойгу заявил, что хотел бы вернуться на Таймыр Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал о своих мечтах об отпуске и желании принять участие в особых научных экспедициях. Так, несмотря на плотный график и ответственность за координацию всех экспедиций, он хотел бы отправиться в исследовательское путешествие на курган Туннуг, а также посетить ряд труднодоступных регионов страны.

«Я надеюсь, что у нас итоговая экспедиция будет на курган Туннуг. Вот я бы туда хотел попасть. Это место кроет в себе невероятное количество загадок, хотя идет уже восьмой сезон. Также я бы хотел проплыть по Лене до Тикси, съездить в Иркутскую область», — заявил Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

Также секретарь Совбеза хотел бы отправиться на острова Врангеля и Котельный — они являются частью Новосибирских островов, пройти по маршруту Феликса Кона и Владимира Грум-Гржимайло. Шойгу выразил желание вернуться и на Таймыр. Это место связано с памятными этапами его жизни и работы в регионе. Как он отметил, если у человека в жизни есть только одна мечта, то это скучная жизнь.

