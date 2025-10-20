Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

В начале ноября пермяки смогут полетать на воздушных шарах в Кунгуре

В ноябре в Кунгуре пройдет фестиваль воздухоплавания «Счастье в небе»
20 октября 2025 в 06:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Фестиваль воздухоплавания будет длиться два дня

Фестиваль воздухоплавания будет длиться два дня

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В начале ноября в Кунгуре Пермского края пройдет фестиваль воздухоплавания «Счастье в небе». В программе — полеты на воздушных шарах, мастер-классы и свечение аэростатов. Об этом сообщают организаторы. 

«Фестиваль воздухоплавания „Счастье в небе“ пройдет со 2 по 3 ноября. В программе — подъемы на шаре, мастер-классы от воздухоплавателей, тематические фотозоны, торговые ряды. Также свечение аэростатов и „Танец слонов“», — сказано в афише мероприятия, опубликованной в группе «Полет на шаре. Счастье в небе» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятия фестиваля будут проходить оба дня с 14:00 до 18:00. Специально для посетителей организуют торговые ряды с сувенирами и угощениями. Подъемы на аэростатах запланированы при условии благоприятной погоды.

Продолжение после рекламы

Ранее, в июле 2025 года, в Кунгуре состоялся фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». Главное шоу с запуском воздушных шаров в небо прошло на стадионе «Труд». В рамках фестиваля прошел Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал