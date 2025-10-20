В начале ноября пермяки смогут полетать на воздушных шарах в Кунгуре

Фестиваль воздухоплавания будет длиться два дня Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В начале ноября в Кунгуре Пермского края пройдет фестиваль воздухоплавания «Счастье в небе». В программе — полеты на воздушных шарах, мастер-классы и свечение аэростатов. Об этом сообщают организаторы.

«Фестиваль воздухоплавания „Счастье в небе“ пройдет со 2 по 3 ноября. В программе — подъемы на шаре, мастер-классы от воздухоплавателей, тематические фотозоны, торговые ряды. Также свечение аэростатов и „Танец слонов“», — сказано в афише мероприятия, опубликованной в группе «Полет на шаре. Счастье в небе» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятия фестиваля будут проходить оба дня с 14:00 до 18:00. Специально для посетителей организуют торговые ряды с сувенирами и угощениями. Подъемы на аэростатах запланированы при условии благоприятной погоды.

