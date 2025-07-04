04 июля 2025

Шоу воздушных шаров: как проходит пермская «Небесная ярмарка». Фото

В Кунгуре состоялось открытие фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На фестивале запустили воздушные шары
На фестивале запустили воздушные шары Фото:

В Кунгуре Пермского края состоялось открытие фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». Главное шоу с запуском воздушных шаров в небо прошло на стадионе «Труд». В рамках фестиваля пройдет Чемпионат Приволжского федерального округа, а вместе с ним будет разыгран Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту.

«В этом году в рамках „Небесной ярмарки“ проходит Чемпионат Приволжского федерального округа. Участвуют 13 пилотов, в том числе из Тюмени и Екатеринбурга. Есть и те, кто впервые приехал на фестиваль», — рассказал председатель пермского воздухоплавания Андрей Вертипрахов, передает корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU рассказывало, что на фестивале начали работать перекупщики. Они предлагали билеты на мероприятие по завышенным ценам. «Небесная ярмарка» продлится с 5 по 9 июля. Полеты и подъемы на воздушных шарах в Кунгуре будут проводить во все дни фестиваля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кунгуре Пермского края состоялось открытие фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». Главное шоу с запуском воздушных шаров в небо прошло на стадионе «Труд». В рамках фестиваля пройдет Чемпионат Приволжского федерального округа, а вместе с ним будет разыгран Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту. «В этом году в рамках „Небесной ярмарки“ проходит Чемпионат Приволжского федерального округа. Участвуют 13 пилотов, в том числе из Тюмени и Екатеринбурга. Есть и те, кто впервые приехал на фестиваль», — рассказал председатель пермского воздухоплавания Андрей Вертипрахов, передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что на фестивале начали работать перекупщики. Они предлагали билеты на мероприятие по завышенным ценам. «Небесная ярмарка» продлится с 5 по 9 июля. Полеты и подъемы на воздушных шарах в Кунгуре будут проводить во все дни фестиваля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...