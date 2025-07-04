В Кунгуре Пермского края состоялось открытие фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». Главное шоу с запуском воздушных шаров в небо прошло на стадионе «Труд». В рамках фестиваля пройдет Чемпионат Приволжского федерального округа, а вместе с ним будет разыгран Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту.
«В этом году в рамках „Небесной ярмарки“ проходит Чемпионат Приволжского федерального округа. Участвуют 13 пилотов, в том числе из Тюмени и Екатеринбурга. Есть и те, кто впервые приехал на фестиваль», — рассказал председатель пермского воздухоплавания Андрей Вертипрахов, передает корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU рассказывало, что на фестивале начали работать перекупщики. Они предлагали билеты на мероприятие по завышенным ценам. «Небесная ярмарка» продлится с 5 по 9 июля. Полеты и подъемы на воздушных шарах в Кунгуре будут проводить во все дни фестиваля.
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