Сергей Шойгу назвал реальным совместное с американцами изучение Аляски

Шойгу отметил, что недавно РГО завершило проект по обследованию объектов воздушной трассы «Алсиб» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Перспектива совместных исследований Аляски с американскими специалистами представляется вполне осуществимой. Об этом сообщил президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Я думаю, это вполне реально. С учетом того, что мы многого достигли в освоении нашего Севера, у нас есть колоссальный опыт, я думаю, придет время, он будет востребован», — заявил Шойгу, отвечая на вопрос о реализуемости совместных с США проектов по изучению Аляски. Информацию передает газета «Комсомольская правда».

Он напомнил, что недавно РГО завершило работу по обследованию объектов воздушной трассы «Алсиб». По мнению Сергея Шойгу, было бы целесообразно установить памятники летчикам и исследователям с обеих сторон — на Чукотке и Аляске. Кроме того, он считает, что на этих территориях должны появиться музеи, которые бы отражали героическую страницу в совместной истории России и Штатов — подвиг советских и американских летчиков.

