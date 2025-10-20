Белоусов лично обратился к связистам в честь особого дня

Белоусов пожелал военным крепкого здоровья и счастья Фото: Роман Наумов © URA.RU

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих войск связи с их профессиональным праздником. В ходе речи он особо подчеркнул их значительный вклад в обеспечение стабильной связи как на передовой, так и в командных пунктах.

«Более века военнослужащие войск связи с честью выполняют свой воинский долг, демонстрируют высокий профессионализм и преданность Родине. Их мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные на полях сражений за свободу и независимость Отчизны, в ходе локальных войн и военных конфликтов, миротворческих миссий и борьбы с международным терроризмом, являются достойным примером для нынешнего поколения воинов-связистов», — заявил Белоусов. Его слова приводятся в telegram-канале Минобороны.

По словам министра, следуя примеру героических предшественников, нынешние связисты грамотно и слаженно действуют в условиях проведения спецоперации, обеспечивая надежную связь на линии боевого соприкосновения и в штабах, тем самым внося существенный вклад в защиту суверенитета РФ. Андрей Белоусов также подчеркнул, что успешному выполнению поставленных задач способствует труд научных сотрудников, инженеров, конструкторов и технических специалистов промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений, которые занимаются разработкой современных комплексов и средств связи для нужд ВС РФ.

Министр обороны выразил признательность ветеранам войск связи, которые передают молодому поколению свой богатый опыт и способствуют воспитанию активных граждан и настоящих патриотов страны. В завершение глава ведомства пожелал связистам крепкого здоровья, счастья, дальнейших профессиональных успехов и достижений во благо государства.