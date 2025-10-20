Скандальный журналист получил шанс помириться с властями ХМАО после ранения на СВО

Эдуард Шмонин получил второй шанс Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Скандальный журналист Эдуард Шмонин, получивший срок за вымогательство и порно, получил шанс помириться с властями ХМАО. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что создатель портала «Чиновник.ру», на котором выходили громкие статьи, компрометирующие югорскую политэлиту, вернувшись с СВО, запустил коллаборацию с патриотическими некоммерческими организациями.

«Шмонин, после приговора отправившийся на СВО, был ранен, вернулся домой с наградами, его помиловали. После госпиталя он направил ряд писем властям и в итоге получил второй шанс, занявшись патриотическими проектами. Сейчас он курирует совместный проект с Ассоциацией ветеранов СВО, которой руководит депутат думы ХМАО Дмитрий Аксенов, легендарный экс-командир именного батальона „Югра“», — сообщил инсайдер.

Редакция не располагает контактами Эдуарда Шмонина. В Ассоциации подтвердили коллаборацию. Проект называется «Наследие героев» и направлен на помощь детям погибших бойцов. «Сейчас есть идея, чтобы в муниципалитетах организовывали мероприятия на праздники, и приглашали туда детей наших погибших ребят», — пояснил Аксенов.

Продолжение после рекламы