Застройщик из Салехарда заплатит компенсацию за гибель рабочего

Суд ЯНАО увеличил в три раза компенсацию морального вреда матери погибшего в мае 2024 года рабочего. Об этом сообщает окружная прокуратура, которая и подала иск в интересах родственников погибшего.

«В мае 2024 года, вследствие ненадлежащей организации работ работодателем, при строительстве жилого комплекса в микрорайоне Обдорский в Салехарде, монтажник сорвался с высоты и погиб», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Корреспонденту URA.RU прокомментировали, что за гибель рабочего суд первой инстанции изначально назначил компенсацию в один миллион рублей, но учитывая нравственные страдания матери погибшего, окружной суд пересмотрел сумму и увеличил ее до трех миллионов рублей.