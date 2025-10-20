Логотип РИА URA.RU
Застройщик из Салехарда заплатит компенсацию за гибель рабочего

Мать погибшего полтора года назад в Салехарде рабочего получит компенсацию
20 октября 2025 в 11:03
Суд ЯНАО увеличил в три раза компенсацию морального вреда матери погибшего в мае 2024 года рабочего. Об этом сообщает окружная прокуратура, которая и подала иск в интересах родственников погибшего.

«В мае 2024 года, вследствие ненадлежащей организации работ работодателем, при строительстве жилого комплекса в микрорайоне Обдорский в Салехарде, монтажник сорвался с высоты и погиб», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Корреспонденту URA.RU прокомментировали, что за гибель рабочего суд первой инстанции изначально назначил компенсацию в один миллион рублей, но учитывая нравственные страдания матери погибшего, окружной суд пересмотрел сумму и увеличил ее до трех миллионов рублей.

Виновного за гибель рабочего приговорили к 1,6 года лишения свободы условно. Решение суда контролирует прокуратура Ямала.

