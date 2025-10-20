В Новом Уренгое женщина убила сожителя во время пьяного конфликта
Ссора возникла после неумеренного употребления спиртного
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Жительница Нового Уренгоя обвиняется в убийстве своего сожителя во время бытового конфликта, произошедшего 15 октября 2025 года. В ходе ссоры женщина нанесла мужчине удар кухонным ножом в область грудной клетки, что привело к его смерти, сообщает окружной следком.
«В Новом Уренгое местная жительница обвиняется в убийстве сожителя. По данным следствия, 15 октября 2025 года мужчина и женщина совместно распивали спиртное», — сообщается в telegram-канале окружного управления.
Как уточнили в следкоме ЯНАО, причиной трагедии стала личная неприязнь между сожителями, обострившаяся в состоянии алкогольного опьянения. «В ходе возникшей ссоры женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла потерпевшему удар ножом в область грудной клетки, повлекший смерть последнего», — сообщили в ведомстве. После происшествия обвиняемую задержали.
Следствие уже предъявило женщине официальное обвинение в убийстве. По ходатайству следователей суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 декабря 2025 года. Ведется следствие.
