«Позвоните отцу прямо сейчас»: ямальские энергетики трогательно отметили папин праздник
Энергетики отмечают, что любовь отца заряжает энергией сильнее любой электростанции
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На Ямале сотрудники АО «Салехардэнерго» к Дню отца показали онлайн-галерею фотографий с отцами и подписями о том, чему в жизни они научились у своих пап. Об этом энергетики сообщили в своем паблике.
Трогательное послание отцу оставила специалист по связям с общественностью Елена Некрасова
Фото: АО «Салехардэнерго», VK.
«В рамках нашего проекта „Спасибо, папа“ мы хотим познакомить вас с теми, кто дарит свет и тепло не только городу, но и своим семьям. Это наши сотрудники и их отцы», — рассказали авторы страницы АО «Салехардэнерго» в VK.
По словам авторов поста, отец для них — прежде всего самый главный защитник. «Папа. Тот, кто научил завязывать шнурки и разбираться в схемах, кто молча чинит все на свете и чье спокойствие — лучшая опора в любой буре», — пишет источник. Любовь отца заряжает сильнее всякой электростанции.
"Главный урок, который дал мне отец, — это ценить настоящее и не откладывать жизнь на потом. Он учил меня не хранить в сердце обиды и не сожалеть об упущенном. Прямо сейчас, если есть такая возможность, позвоните своему папе и просто скажите, как сильно вы его любите. К сожалению, мой отец уже никогда не возьмет трубку..." — написала специалист по связям с общественностью Елена Некрасова.
