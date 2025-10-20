Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

«Позвоните отцу прямо сейчас»: ямальские энергетики трогательно отметили папин праздник

Ямальские энергетики показали галерею с фотографиями отцов
20 октября 2025 в 11:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Энергетики отмечают, что любовь отца заряжает энергией сильнее любой электростанции

Энергетики отмечают, что любовь отца заряжает энергией сильнее любой электростанции

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Ямале сотрудники АО «Салехардэнерго» к Дню отца показали онлайн-галерею фотографий с отцами и подписями о том, чему в жизни они научились у своих пап. Об этом энергетики сообщили в своем паблике. 

Трогательное послание отцу оставила специалист по связям с общественностью Елена Некрасова

Фото: АО «Салехардэнерго», VK.

«В рамках нашего проекта „Спасибо, папа“ мы хотим познакомить вас с теми, кто дарит свет и тепло не только городу, но и своим семьям. Это наши сотрудники и их отцы», — рассказали авторы страницы АО «Салехардэнерго» в VK. 

По словам авторов поста, отец для них — прежде всего самый главный защитник. «Папа. Тот, кто научил завязывать шнурки и разбираться в схемах, кто молча чинит все на свете и чье спокойствие — лучшая опора в любой буре», — пишет источник. Любовь отца заряжает сильнее всякой электростанции. 

Продолжение после рекламы
"Главный урок, который дал мне отец, — это ценить настоящее и не откладывать жизнь на потом. Он учил меня не хранить в сердце обиды и не сожалеть об упущенном. Прямо сейчас, если есть такая возможность, позвоните своему папе и просто скажите, как сильно вы его любите. К сожалению, мой отец уже никогда не возьмет трубку..." — написала специалист по связям с общественностью Елена Некрасова. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал