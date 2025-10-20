«Позвоните отцу прямо сейчас»: ямальские энергетики трогательно отметили папин праздник

Энергетики отмечают, что любовь отца заряжает энергией сильнее любой электростанции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Ямале сотрудники АО «Салехардэнерго» к Дню отца показали онлайн-галерею фотографий с отцами и подписями о том, чему в жизни они научились у своих пап. Об этом энергетики сообщили в своем паблике.

Трогательное послание отцу оставила специалист по связям с общественностью Елена Некрасова Фото: АО «Салехардэнерго», VK.

«В рамках нашего проекта „Спасибо, папа“ мы хотим познакомить вас с теми, кто дарит свет и тепло не только городу, но и своим семьям. Это наши сотрудники и их отцы», — рассказали авторы страницы АО «Салехардэнерго» в VK.

По словам авторов поста, отец для них — прежде всего самый главный защитник. «Папа. Тот, кто научил завязывать шнурки и разбираться в схемах, кто молча чинит все на свете и чье спокойствие — лучшая опора в любой буре», — пишет источник. Любовь отца заряжает сильнее всякой электростанции.

Продолжение после рекламы