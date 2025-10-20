На Ямале спасатели за сутки дважды устраняли пожары и последствия ДТП

Пожарные дважды выезжали на тушение возгораний Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России за прошедшие сутки дважды выезжали на тушение пожаров в ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба окружного МЧС. По данным ведомства, пострадавших в результате происшествий нет.

«На Ямале за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России привлекались на ликвидацию пожаров два раза. Пострадавших нет», — сообщается в официальном telegram-канале спасателей.

Так, в Ноябрьске (ЯНАО) пожар произошел в многоквартирном жилом доме на улице Ленина. Как уточнили в пресс-службе, огонь повредил отделочные материалы потолка и стен в ванной комнате и коридоре, а также имущество жильцов на площади 10 квадратных метров. «Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на другие квартиры», — говорится в сообщении ведомства. Всех жильцы дома своевременно эвакуировали.

Второй пожар зафиксировали в Новом Уренгое в микрорайоне Восточный. Здесь загорелся грузовой автомобиль — в результате повредилась кабина машины и тент. На месте происшествия работали силы пожарной охраны. Специалисты предотвратили дальнейшее распространение огня на стоящие рядом транспортные средства и объекты инфраструктуры. Причины обоих возгораний устанавливаются.

Кроме того, за сутки пожарно-спасательные подразделения дважды выезжали на ликвидацию последствий ДТП. На 569 километре автодороги «Сургут — Салехард» у грузового автомобиля во время движения лопнуло колесо, что спровоцировало возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.