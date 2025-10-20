Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Промышленность

Ямальскую компанию заставили убрать последствия добычи песка на месторождениях

Прокуратура заставила компанию ликвидировать опасные карьеры на Ямале
20 октября 2025 в 11:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Горную выработку ликвидировали только после решения суда

Горную выработку ликвидировали только после решения суда

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тазовском районе (ЯНАО) по требованию природоохранной прокуратуры ООО «Уренгойгидромеханизация» ликвидировала горные выработки, оставшиеся после добычи песка. Об  этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

«В ходе проверки установлено, что предприятие в 2016 — 2022 годах осуществляло разведку и добычу песка на трех месторождениях общераспространенных полезных ископаемых в Тазовском районе. Однако после завершения работ горная выработка не была ликвидирована, что является нарушением требований законодательства о недрах», — рассказали в прокуратуре.

Для устранения нарушений природоохранный прокурор обратился в суд с исками о возложении на ООО «Уренгойгидромеханизация» обязанности ликвидировать последствия добычи. Суд требования прокуратуры удовлетворил. 

Продолжение после рекламы

«В настоящее время решения суда исполнены. Горная выработка полностью ликвидирована, акты ликвидации подписаны уполномоченными органами», — уточнили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал