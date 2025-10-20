Ямальскую компанию заставили убрать последствия добычи песка на месторождениях
Горную выработку ликвидировали только после решения суда
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тазовском районе (ЯНАО) по требованию природоохранной прокуратуры ООО «Уренгойгидромеханизация» ликвидировала горные выработки, оставшиеся после добычи песка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В ходе проверки установлено, что предприятие в 2016 — 2022 годах осуществляло разведку и добычу песка на трех месторождениях общераспространенных полезных ископаемых в Тазовском районе. Однако после завершения работ горная выработка не была ликвидирована, что является нарушением требований законодательства о недрах», — рассказали в прокуратуре.
Для устранения нарушений природоохранный прокурор обратился в суд с исками о возложении на ООО «Уренгойгидромеханизация» обязанности ликвидировать последствия добычи. Суд требования прокуратуры удовлетворил.
«В настоящее время решения суда исполнены. Горная выработка полностью ликвидирована, акты ликвидации подписаны уполномоченными органами», — уточнили в ведомстве.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!