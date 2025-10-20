Ямальскую компанию заставили убрать последствия добычи песка на месторождениях

В Тазовском районе (ЯНАО) по требованию природоохранной прокуратуры ООО «Уренгойгидромеханизация» ликвидировала горные выработки, оставшиеся после добычи песка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В ходе проверки установлено, что предприятие в 2016 — 2022 годах осуществляло разведку и добычу песка на трех месторождениях общераспространенных полезных ископаемых в Тазовском районе. Однако после завершения работ горная выработка не была ликвидирована, что является нарушением требований законодательства о недрах», — рассказали в прокуратуре.