Какие праздники отмечают 21 октября 2025: что можно и нельзя делать

Как отметить 21 октября 2025 года

Вторник, 21 октября, в мире связан с разумом, цементом, разноцветными зонтами, йодом и лабиринтами. Православные верующие чтят память Пелагии Тарсийской, а в народе — Трифон и Пелагея. В эту дату родились Альфред Нобель, Евгений Шварц, Феликс Кандель, Кэрри Фишер и Ким Кардашьян. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 21 октября 2025 года

Праздник разума

Праздник разума — день, посвященный дню рождения американского математика и писателя Мартина Гарднера отмечают 21 октября. Он напоминал миру, что тренировка мозга так же важна, как и физическая активность.

Мартин Гарднер родился в 1914 году в Оклахоме. Философ по образованию, он стал знаменит как популяризатор занимательной математики и автор рубрики о головоломках в журнале Scientific American. Благодаря ему мир узнал о флексагонах, кубе Сома и «Игре жизни» Джона Конвея.

Символ ясного мышления, любознательности и стремления к самопознанию

В память о Гарднере фонд Gathering 4 Gardner учредил праздник Celebration of the Mind. В этот день во многих странах решают логические задачи, собирают пазлы, играют в кубик Рубика и тренируют память.

Праздник напоминает: разум требует постоянной тренировки. Это время, когда стоит отвлечься от суеты, почитать, порисовать или поразмышлять — все, что помогает восстановить внутренний баланс и вдохновиться.

Всемирный день профилактики йододефицита

Всемирный день профилактики йододефицита (World Iodine Deficiency Day). Его цель — напомнить о важности этого микроэлемента и мерах защиты от его нехватки. Праздник отмечается 21 октября.

Йод необходим для работы щитовидной железы, вырабатывающей гормоны, регулирующие обмен веществ, рост и состояние нервной системы. Недостаток приводит к усталости, депрессии, ожирению, зобу и нарушению умственного развития у детей. По данным ВОЗ, более двух миллиардов людей страдают от йододефицита, особенно жители горных и удаленных от моря районов.

Важно следить за уровнем йода беременным женщинам и детям, ведь от него зависит формирование мозга и нервной системы

Основные источники йода — морская рыба, водоросли и йодированная соль. Последняя — самый простой способ профилактики. В некоторых странах ее использование закреплено законом.

В этот день врачи и специалисты проводят просветительские акции, напоминая: здоровье начинается с правильного питания и достаточного количества йода в организме.

Международный день начос

Блюдо появилось в 1940-х годах в мексиканском городе Пьедрас-Неграс. Его придумал метрдотель Игнасио Анайя, которого друзья звали Начо. Когда перед закрытием ресторана пришли жены американских солдат, он из подручных продуктов приготовил угощение: обжаренные кусочки кукурузной тортильи с сыром чеддер и перцем халапеньо. Так родились Nachos especiales.

Праздник знаменитой мексиканской закуски, известной во всем мире

Закуска быстро стала популярной и получила имя своего создателя. Сегодня начос подают с сыром, мясом, сальсой, гуакамоле и различными соусами.

Мексиканская кухня, частью которой являются начос, входит в список культурного наследия ЮНЕСКО. В день праздника во многих странах проходят акции и вечеринки, а главное — люди просто наслаждаются любимым блюдом в кругу друзей.

День цемента

Международный день цемента — праздник важнейшего строительного материала, отмечается 21 октября. В этот день в 1824 году шотландец Джозеф Аспдин запатентовал портландцемент, названный так из-за сходства с камнем с острова Портланд.

Сегодня цемент остается основой современной архитектуры и инфраструктуры

Цемент производят из извести, глины и гипса. При смешивании с водой он превращается в прочный искусственный камень. Этот материал используют при строительстве домов, мостов, дорог и плотин. Праздник напоминает о его значении и роли инженеров, создающих прочный фундамент будущего.

День разноцветных зонтов

История зонта началась в Древнем Китае и Египте, где им пользовались лишь знатные люди. В XVIII веке англичанин Джонас Ханвей впервые применил зонт от дождя — и вскоре он стал популярным по всей Европе.

Веселый праздник, посвященный яркому символу осени и хорошего настроения

Сегодня зонт — не только защита от непогоды, но и модный аксессуар. Мужчины чаще выбирают строгие тона, женщины — яркие и узорчатые. Считается, что цвет зонта отражает характер человека: сдержанный предпочитает классические оттенки, а жизнерадостный — пестрые.

Разноцветные зонты вдохновляют художников и режиссеров — например, «Шербургские зонтики» или «Мэри Поппинс». В этот день по миру проходят флешмобы, когда улицы украшают сотни зонтов, превращая дождь в праздник.

День лабиринта

День лабиринта — праздник, посвященный запутанным конструкциям с трудным выходом, отмечают 21 октября. Лабиринты известны с древности: от кританского Минотавра до современных садовых и игровых структур. Ранее они использовались для развлечений, медитации и символизма; сегодня — в парках, квестах и головоломках.

Самый большой лабиринт — Pineapple Garden Maze на Гавайях (12 тыс. м²). Другие известные сооружения есть во Франции, Италии, Австралии и Китае. День лабиринта вдохновляет на решение головоломок и размышления о жизненных путях.

Православный праздник 21 октября 2025 года

День памяти Пелагии Тарсийской

Православные 21 октября чтят память святой Пелагии (Таисии) Египетской. Родилась она в V веке в Египте, сиротой после смерти родителей посвятила себя благотворительности и помощи больным. Позднее, оказавшись под дурным влиянием, жизнь ее стала беспорядочной. Старец Иоанн Колова привел Таисию к покаянию, и ее искреннее раскаяние было принято Господом, хотя она умерла вскоре после этого.

После смерти Пелагия родителей посвятила себя благотворительности

Пелагия также известна как блудница, принявшая крещение от епископа Нонна и удалившаяся в затвор на Елеонскую гору, где подвизалась под мужским именем Пелагий, достигнув высоких духовных дарований.

Народный праздник 21 октября 2025 года

Трифон и Пелагея

В этот день проводилась ревизия и, при необходимости, ремонт зимней одежды и обуви, включая шубы, тулупы, рукавицы и головные уборы. Женщины занимались вязанием носков и варежек для детей, а также подготовкой праздничных нарядов для молодых людей, ожидающих скорого вступления в брак.

Бочки с солеными огурцами и капустой опускали в реку или пруды, чтобы продукты сохранялись подо льдом в течение зимы. Заготавливали древесину для строительства новых сооружений, а также осуществляли выжигание полей для последующих посевов — так называемые починки.

В этот день активно занимались пошивом и ремонтом одежды и обуви

Погода и природа: приметы

Низко нависшие облака свидетельствуют о приближении похолодания. Появление кругов вокруг Луны традиционно рассматривается как признак засушливого лета. Если мыши начинают рыть норы в сторону, защищенную от холодных ветров, это может указывать на предстоящую суровую зиму. Посеревший лес предвещает морозы, а обилие поздних грибов — признак того, что снег выпадет поздно.

Круги вокруг Луны символизируют засушливое лето

Праздничные поговорки

«С Трифона и Пелагеи становится холоднее».

«Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет».

«Трифон и Пелагея достают с полатей шубу и рукавицы».

Что нельзя делать 21 октября

Нельзя лениться или проводить день без полезных занятий, иначе навлекается неудача.

Нельзя ругаться, скандалить , обсуждать других за спиной или вести пустые разговоры.

, обсуждать других за спиной или вести пустые разговоры. Нельзя вести долгие разговоры с незнакомыми людьми и ходить в лес в одиночку.

Женщинам не советовалось долго прихорашиваться перед зеркалом.

перед зеркалом. Запрещалось рубить деревья, даже старые, считалось, что в них живет душа.

Нельзя грустить, плакать, позволять дурным мыслям овладеть собой.

До захода солнца не рекомендуется обсуждать плохие сны — они могут сбыться

Знаменитости, родившиеся 21 октября