Солнце на паузе: будет ли магнитная буря 21 октября 2025, прогноз

Прогноз магнитной бури 21 октября 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жители средних широт России 21 октября 2025 года смогут не опасаться значительных космических возмущений. По данным Лаборатории солнечной астрономии, вероятность серьезных геомагнитных колебаний не будет высокой. Несмотря на недавнюю сильную вспышку на Солнце, специалисты прогнозируют относительно стабильную обстановку. Подробнее в материале URA.RU.

Солнечная активность в октябре: последние данные

Космическая погода в середине октября 2025 года демонстрирует умеренную активность. Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии, последнее значительное событие было зафиксировано 19 октября в 23:15 по московскому времени — вспышка класса M1.8, относящаяся к категории сильных. Текущий индекс солнечной активности основан на данных за последние 48 часов.

Сейчас новых солнечных вспышек класса C и выше не регистрировалось. Специалисты отмечают, что магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии с индексом Kp, равным 2.67 (последнее обновление информации — 20 октября 02:47 по московскому времени).

Анализ трехдневной динамики с 18 по 20 октября для региона Москвы также подтверждает отсутствие значимых геомагнитных возмущений. Прогноз на ближайшие 24 часа с момента публикации данных указывает на сохранение спокойного состояния магнитного поля Земли с индексом Kp около 3.67.

Прогноз магнитной бури 21 октября 2025

Завтрашний день, 21 октября 2025 года, согласно расчетам специалистов Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики, не принесет серьезных геомагнитных потрясений. Статистическая вероятность распределяется следующим образом:

Вероятность магнитной бури — 12%

Вероятность геомагнитных возмущений — 20%

Вероятность спокойной магнитосферы — 68%

Прогнозное значение геомагнитного индекса Kp для 21 октября составляет 2, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы. Специалисты также приводят значения других индикаторов космической погоды: индекс Ap ожидается на уровне 10, а индекс F10.7 (поток солнечного радиоизлучения) — 150.

Максимальная солнечная активность, способная вызвать геомагнитные колебания, предположительно придется на утренние часы, однако их интенсивность не превысит фоновые показатели. Согласно многолетним наблюдениям, подобные слабые возмущения часто остаются незамеченными большинством людей.

Что представляют собой магнитные бури

Магнитные бури — это временные нарушения магнитосферы Земли, вызванные взаимодействием с солнечным ветром. Когда потоки заряженных частиц от Солнца достигают нашей планеты, они могут вызвать колебания магнитного поля, регистрируемые специальными приборами.

Интенсивность магнитных бурь измеряется по планетарному индексу Kp, который варьируется от 0 до 9. Значения до 3 считаются показателями спокойного состояния, 4 указывает на возбужденную магнитосферу, а 5 и выше — на магнитную бурю различной силы.

В октябре 2025 года, согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, повышенная геомагнитная активность с индексом Kp=4 (возбужденная магнитосфера) ожидается 1, 4-6, 12, 26 и 30 октября. При этом магнитные бури не прогнозируются. В остальные дни, включая 21 октября, магнитное поле планеты будет находиться в спокойном состоянии.

Как снизить влияние геомагнитных колебаний на организм

Несмотря на то, что 21 октября 2025 года не ожидается сильных магнитных бурь, людям с повышенной метеочувствительностью рекомендуется соблюдать простые правила профилактики: