Пенсионеры в ЯНАО вынуждены работать после выхода на заслуженный отдых

На Ямале 78 процентов опрошенных пенсионного и предпенсионного возраста собираются трудиться или уже работают после выхода на заслуженный отдых. И только пять процентов планируют сидеть дома, сообщают аналитики платформы рекрутенга.

«Половина опрошенных в ЯНАО (54%) планируют продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Еще 24% респондентов уже являются пенсионерами и продолжают работать. Лишь 5% не планируют работать после выхода на пенсию, а остальные затруднились ответить», — сообщили URA.RU аналитики hh.ru.

По данным источника, основная причина, по которой пожилые люди в ЯНАО вынуждены работать, связана с нехваткой денег. «Эту причину отметили сразу 60% опрошенных в возрасте 55 лет и старше», — отмечают специалисты рекрутенга.

