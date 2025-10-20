Пенсионеры в ЯНАО вынуждены работать после выхода на заслуженный отдых
Ямальские пенсионеры жалуются на нехватку денег
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
На Ямале 78 процентов опрошенных пенсионного и предпенсионного возраста собираются трудиться или уже работают после выхода на заслуженный отдых. И только пять процентов планируют сидеть дома, сообщают аналитики платформы рекрутенга.
«Половина опрошенных в ЯНАО (54%) планируют продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Еще 24% респондентов уже являются пенсионерами и продолжают работать. Лишь 5% не планируют работать после выхода на пенсию, а остальные затруднились ответить», — сообщили URA.RU аналитики hh.ru.
По данным источника, основная причина, по которой пожилые люди в ЯНАО вынуждены работать, связана с нехваткой денег. «Эту причину отметили сразу 60% опрошенных в возрасте 55 лет и старше», — отмечают специалисты рекрутенга.
Также отмечается привычка пенсионеров работать и нежелание сидеть дома. Эту причину указали 48 процентов участников опроса. А пять процентов пожаловались, что что в семье кроме них больше никто не зарабатывает.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
- Гость20 октября 2025 10:19Я бы с радостью пошла бы на пенсию в 55 лет. Но к сожалению мне еще 13 лет работать надо. Я бы занималась внуками, здоровьем своим. Почему мои внуки должны расти без бабушки. И за пенсионеров которые работают не думают что из-за них молодежь не может устроиться на работу. Рабочих мест нет. И из-за пенсионеров которые работают не думают что они своих детей и внуков лишили возможности выйти на пенсию. Не у всех здоровье позволяет работать.