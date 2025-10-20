Эвакуация детей из детского сада, а известная телеведущая в больнице: семь главных событий недели на Ямале

Сотни детей оказались на улице из-за пожара Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Лабытнанги 14 октября был полностью эвакуирован детский сад «Едэйко». Здесь сотни детей оказались на улице из-за пожара. А телеведущей Юлие Барановской стало плохо во время съемок в Салехарде — ее госпитализировали. Об этих и других важных событиях в ЯНАО на неделе с 13 по 19 октября — в материале URA.RU.

Артюхов предупредил силовиков и чиновников об угрозах БПЛА

В Салехарде состоялось заседание антитеррористической комиссии ЯНАО, на котором обсудили усиление мер безопасности объектов критической инфраструктуры. Мероприятие провел губернатор Дмитрий Артюхов. В обсуждении приняли участие руководители нефтегазовых компаний, главы муниципалитетов, профильные заместители, а также представители силовых ведомств.

Парламентарии готовят новые праздники

Зампредседателя Заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь обсудила проект регионального закона «О праздничных днях и памятных датах ЯНАО» с руководителями госархивов Тюменской области и Ямала, депутатом Тюменской областной думы Ириной Соколовой, историками, краеведами и представителями ямальских землячеств. Каждый из участников предложил варианты для включения в законопроект. Сейчас в нем 29 дат и событий.

Юлия Барановская попала в клинику Салехарда

Телеведущая Юлия Барановская была экстренно госпитализирована в Салехарде после ухудшения самочувствия на съемках, сообщает telegram-канал SHOT. По информации telegram-канала, состояние Барановской потребовало неотложного хирургического вмешательства. Директор звезды телешоу «Мужское/Женское» Петро Шекшеев подтвердил URA.RU факт ее госпитализации.

Артюхов оценил ход строительства «Ямал Арены» в Салехарде

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром окружной столицы Алексеем Титовским осмотрел основные строительные объекты Салехарда. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. В ходе инспекции Артюхов совместно с руководством города осмотрел ход реконструкции дорожной сети, посетил крупнейший в округе строящийся спортивный комплекс «Ямал Арена»

В Лабытнанги сотни детей оказались на улице из-за пожара в детсаду

В городе семи лиственниц прошла массовая эвакуация детей из детсада «Едэйко» из-за возгорания. Благодаря грамотным действиям пожарных потушить очаг удалось в считанные минуты и огнем поврежден только один квадратный метр площади. Тем не менее окружная прокуратура начала проверку по данному факту.

Трагедии, криминал и происшествия

В Ямальском районе на сотом километре Ханамельской Оби столкнулись баржа и лодка. После этого пропало трое людей. Первый найденный труп доставили в Панаевск. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения моторной лодки с теплоходом-буксировщиком. Найдено тело второго погибшего из трех пассажиров лодки. Она пыталась обойти теплоход с правой стороны.

А в Надымском районе ЯНАО четверо жителей села Нори выехали в Надым по реке. В пути у них сломался мотор. и они провели ночь в ожидании эвакуации.

Тем временем в Приуральском районе ЯНАО найдено тело мужчины. Трагедия произошла вечером примерно в 40 километрах от села Аксарка. Тело обнаружили на берегу реки, а лодку мужчины нашли на противоположном берегу.

На криминальном поприще на минувшей неделе отличился ранее судимый житель Ноябрьска. Он взялся ухаживать за чужим питомцем и украл из квартиры хозяев ювелирные изделия. Драгоценности он заложил в ломбарде и затем проиграл. Уголовное дело расследуется.

А в поселке Ханымей между обвиняемым и его знакомым возникли неприязненные отношения. В итоге первый вооружился молотком и нанес потерпевшему по голове множественные удары. От полученных ранений, мужчина скончался на месте происшествия. Нападавший после выехал на автомобиле потерпевшего в лесной массив в сторону автодороги Ханымей — Муравленко, где поджог его и скрылся с места происшествия.

