Эвакуация детей из детского сада, а известная телеведущая в больнице: семь главных событий недели на Ямале
Сотни детей оказались на улице из-за пожара
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Лабытнанги 14 октября был полностью эвакуирован детский сад «Едэйко». Здесь сотни детей оказались на улице из-за пожара. А телеведущей Юлие Барановской стало плохо во время съемок в Салехарде — ее госпитализировали. Об этих и других важных событиях в ЯНАО на неделе с 13 по 19 октября — в материале URA.RU.
Артюхов предупредил силовиков и чиновников об угрозах БПЛА
В Салехарде состоялось заседание антитеррористической комиссии ЯНАО, на котором обсудили усиление мер безопасности объектов критической инфраструктуры. Мероприятие провел губернатор Дмитрий Артюхов. В обсуждении приняли участие руководители нефтегазовых компаний, главы муниципалитетов, профильные заместители, а также представители силовых ведомств.
Парламентарии готовят новые праздники
Зампредседателя Заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь обсудила проект регионального закона «О праздничных днях и памятных датах ЯНАО» с руководителями госархивов Тюменской области и Ямала, депутатом Тюменской областной думы Ириной Соколовой, историками, краеведами и представителями ямальских землячеств. Каждый из участников предложил варианты для включения в законопроект. Сейчас в нем 29 дат и событий.
Юлия Барановская попала в клинику Салехарда
Телеведущая Юлия Барановская была экстренно госпитализирована в Салехарде после ухудшения самочувствия на съемках, сообщает telegram-канал SHOT. По информации telegram-канала, состояние Барановской потребовало неотложного хирургического вмешательства. Директор звезды телешоу «Мужское/Женское» Петро Шекшеев подтвердил URA.RU факт ее госпитализации.
Артюхов оценил ход строительства «Ямал Арены» в Салехарде
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром окружной столицы Алексеем Титовским осмотрел основные строительные объекты Салехарда. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. В ходе инспекции Артюхов совместно с руководством города осмотрел ход реконструкции дорожной сети, посетил крупнейший в округе строящийся спортивный комплекс «Ямал Арена»
В Лабытнанги сотни детей оказались на улице из-за пожара в детсаду
В городе семи лиственниц прошла массовая эвакуация детей из детсада «Едэйко» из-за возгорания. Благодаря грамотным действиям пожарных потушить очаг удалось в считанные минуты и огнем поврежден только один квадратный метр площади. Тем не менее окружная прокуратура начала проверку по данному факту.
Трагедии, криминал и происшествия
В Ямальском районе на сотом километре Ханамельской Оби столкнулись баржа и лодка. После этого пропало трое людей. Первый найденный труп доставили в Панаевск. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения моторной лодки с теплоходом-буксировщиком. Найдено тело второго погибшего из трех пассажиров лодки. Она пыталась обойти теплоход с правой стороны.
А в Надымском районе ЯНАО четверо жителей села Нори выехали в Надым по реке. В пути у них сломался мотор. и они провели ночь в ожидании эвакуации.
Тем временем в Приуральском районе ЯНАО найдено тело мужчины. Трагедия произошла вечером примерно в 40 километрах от села Аксарка. Тело обнаружили на берегу реки, а лодку мужчины нашли на противоположном берегу.
На криминальном поприще на минувшей неделе отличился ранее судимый житель Ноябрьска. Он взялся ухаживать за чужим питомцем и украл из квартиры хозяев ювелирные изделия. Драгоценности он заложил в ломбарде и затем проиграл. Уголовное дело расследуется.
А в поселке Ханымей между обвиняемым и его знакомым возникли неприязненные отношения. В итоге первый вооружился молотком и нанес потерпевшему по голове множественные удары. От полученных ранений, мужчина скончался на месте происшествия. Нападавший после выехал на автомобиле потерпевшего в лесной массив в сторону автодороги Ханымей — Муравленко, где поджог его и скрылся с места происшествия.
440 миллионов получит Ямал на переселение из «авариек»
Правительство России выделило ЯНАО 440,1 миллионов рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Программа по расселению аварийного жилья призвана избавить города от жилого фонда, непригодного для дальнейшей эксплуатации.
