Какие авиарейсы задерживаются или отменены в России 20 октября 2025, онлайн-табло

Задержки и отмены авиарейсов в России 13 октября 2025

Ситуация с задержками и отменами авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 20 октября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены. Серьезные проблемы возникли в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и ряда региональных центров. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.

Общая информация о задержках авиарейсов 20 октября 2025

По данным Росавиации, утром 20 октября произошло несколько серьезных инцидентов, повлиявших на работу авиационной системы страны. Наиболее критичным стал инцидент в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург), где самолет Airbus А320 с 162 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке из-за неисправности шасси. Хотя никто не пострадал, аэропорт временно прекратил прием и отправку рейсов в период с 3:40 до 4:46 утра.

Также сообщается о временном закрытии аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде в ночь с 19 на 20 октября, что привело к перенаправлению рейсов и многочасовым задержкам. Согласно информации пресс-службы аэропорта, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Непростая ситуация наблюдается и в Екатеринбурге, где в аэропорту Кольцово пассажиры рейса до Пхукета авиакомпании Red Wings провели всю ночь в ожидании вылета, который был задержан на 9 часов. По свидетельствам пассажиров, в зале ожидания не хватало сидячих мест, некоторым даже пришлось вызывать скорую помощь.

Задержки рейсов в аэропортах Москвы 20 октября 2025 года

Задержки и отмены рейсов во Внуково 20 октября 2025 года

В аэропорту Внуково по состоянию на утро 20 октября наблюдаются задержки нескольких международных рейсов. Рейс в Гянджу J2 5829 авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары» задерживается на 45 минут, вместо запланированного вылета в 12:15 он отправится в 13:00. Рейс в Стамбул TK 414 авиакомпании Turkish Airlines вылетит в 13:25 вместо 12:30, задержка составляет 55 минут. Другой рейс в Стамбул TK 418 той же авиакомпании задерживается на 50 минут и вылетит в 15:00 вместо 14:10.

Что касается прилетов, с опозданием прибывают несколько рейсов из Стамбула, Баку и Сургута. Рейс TK 413 из Стамбула прибудет в 11:51 вместо запланированного времени 11:00. Рейс J2 807 из Баку задерживается на более чем час и приземлится в 12:03. Рейс UT 248 из Сургута прибудет в 09:27 вместо 08:35.

Примечательно, что некоторые рейсы прибывают раньше расписания — например, рейс NE 601 из Хургады вылетит в 08:45 вместо 11:35, что на почти три часа раньше планового времени.

Задержки и отмены рейсов в Домодедово 20 октября 2025 года

В аэропорту Домодедово ситуация более сложная. Рейс U6 371 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Калининград задерживается до 09:45 вместо планируемого вылета в 09:00. Наиболее серьезная задержка у рейса WZ 3201 авиакомпании Red Wings в Нячанг — он вылетит в 14:00 вместо запланированных 09:00, задержка составляет 5 часов. Рейс U6 3571 «Уральских авиалиний» в Анталью вылетит в 10:35 вместо 09:15.

Полностью отменены рейсы U6 3559 в Анталью и U6 280 в Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии».

На прилет в Домодедово задерживаются многие рейсы из восточных регионов России и стран Средней Азии. Рейс U6 2910 из Оша приземлится с опозданием почти в 3 часа — в 09:16 вместо 06:20. Рейс U6 3576 из Антальи задерживается на 3,5 часа и прибудет в 10:19 вместо 06:45. Рейс IO 4469 из Нижневартовска прибудет с существенной задержкой почти в 6 часов — в 14:50 вместо 09:00. Также отменен рейс U6 3560 из Антальи.

Задержки и отмены рейсов в Шереметьево 20 октября 2025 года

В аэропорту Шереметьево отмечаются задержки как на вылет, так и на прилет. Рейс DP 6905 авиакомпании «Победа» во Владикавказ задерживается на 45 минут — до 07:50 вместо 07:05. Рейс DP 6919 в Ставрополь вылетит в 09:15 вместо 08:10, задержка составляет более часа. Значительные задержки у рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх: рейс UJ 602 авиакомпании Almasria universal airlines в Хургаду задерживается до 12:00 вместо 06:20, а рейс UJ 622 той же авиакомпании в Шарм-эль-Шейх — до 21:55 вместо 15:40.

Среди прибывающих рейсов наибольшие задержки у рейсов SU 1261 из Уфы (прибытие в 10:57 вместо 07:05), SU 1647 из Нижневартовска (прибытие в 18:27 вместо 07:05, задержка более 11 часов) и UJ 621 из Шарм-эль-Шейха (прибытие в 20:55 вместо 14:40). Также задерживаются рейсы из Красноярска, Нового Уренгоя, Антальи и других городов.

Интересно, что рейс 2S 141 авиакомпании Southwind Airlines из Антальи прибудет в 11:46 вместо 11:30, а рейс 2S 1 той же авиакомпании также из Антальи прибудет значительно раньше — в 10:30 вместо 11:40.

Задержки и отмены рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга 20 октября 2025 года

Задержки и отмены рейсов в Пулково 20 октября 2025 года

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге столкнулся с серьезной проблемой рано утром 20 октября, когда самолет Airbus А320, следовавший рейсом в Баку, запросил аварийную посадку из-за неисправности стойки шасси. Хотя борт благополучно приземлился в 3:40, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. К счастью, никто из 162 пассажиров и членов экипажа не пострадал, но аэропорт был вынужден временно прекратить обслуживание рейсов. Нормальная работа была возобновлена в 4:46 утра.

Это происшествие повлияло на расписание многих рейсов. Среди задержанных рейсов на вылет: рейс в Бишкек U6 2151 авиакомпании «Уральские авиалинии» (задержка до 08:00 вместо 07:30), рейс в Шарм-эль-Шейх UJ 704 авиакомпании Almasria universal airlines (задержка до 08:50 вместо 07:40) и рейс в Казань N4 245 авиакомпании Nordwind (значительная задержка до 15:00 вместо 12:25).

Полностью отменен рейс U6 2733 в Ош авиакомпании «Уральские авиалинии».

С прилетами ситуация также непростая. Рейс 5N 572 из Новосибирска задерживается до 10:05 вместо 08:35, рейс 3F 333 из Еревана прибудет в 09:07 вместо 08:50, а рейс N4 250 из Казани задерживается более чем на 2,5 часа и прибудет в 14:15 вместо 11:45. Также отменен рейс FV 6830 из Горно-Алтайска.

Задержки и отмены рейсов в региональных аэропортах России 20 октября 2025 года

Задержки и отмены рейсов в Кольцово (Екатеринбург) 20 октября 2025 года

В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 20 октября вызвал серьезное недовольство пассажиров инцидент с рейсом до Пхукета авиакомпании Red Wings, который был задержан на 9 часов. Пассажиры, которые должны были вылететь еще в 22:25 19 октября, всю ночь провели в аэропорту. По их словам, сидячих мест не хватало, а некоторым людям потребовалась медицинская помощь. По данным на 8 утра 20 октября, посадка на рейс еще не началась, несмотря на информацию онлайн-табло.

Помимо этого, в Кольцово задерживаются и другие рейсы. Рейс WZ 1069 в Казань вылетит в 10:20 вместо 09:00, рейс UJ 722 в Шарм-эль-Шейх — в 10:10 вместо 09:30. Значительные задержки у рейсов UT 281 в Самару (задержка до 14:00 вместо 11:50), UT 332 в Нягань (задержка до 16:50 вместо 13:00), U6 209 в Краснодар (задержка до 15:30 вместо 14:50) и UT 302 в Ханты-Мансийск (задержка до 19:35 вместо 18:00).

С прилетами также наблюдаются задержки. Рейс WZ 1074 из Алматы прибудет с опозданием почти в 5 часов — в 12:45 вместо 08:00. Рейс UT 1106 из Уфы задерживается до 13:20 вместо 10:40. Рейс UT 331 из Нягани прибудет только в 16:10 вместо 12:20, а рейс U6 571 из Владивостока — в 16:55 вместо 15:15, задержка составляет более 1,5 часов.

Задержки и отмены рейсов в Стригино (Нижний Новгород) 20 октября 2025 года

В аэропорту Стригино Нижнего Новгорода ситуация осложнилась временным закрытием воздушной гавани в ночь с 19 на 20 октября. Согласно информации Росавиации, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов. Это повлекло за собой значительные задержки рейсов.

Рейс WZ 2032 авиакомпании Red Wings в Екатеринбург, изначально запланированный на 22:20 19 октября, был задержан до 09:00 20 октября, задержка составила почти 11 часов. В свою очередь, рейс WZ 2029 из Екатеринбурга, который должен был прибыть в Нижний Новгород в 21:15 19 октября, прибыл только в 08:25 20 октября, опоздав более чем на 11 часов.

Задержки и отмены рейсов во Владивостоке 20 октября 2025 года

В аэропорту Владивостока в понедельник, 20 октября, с прибытием задерживаются несколько рейсов из различных городов России. Рейс R3-491 из Якутска прибудет в 10:05, рейс S7-5207 из Новосибирска — в 10:50, а рейс U6-571 из Екатеринбурга задерживается до 13:05.

Соответственно, задерживаются и обратные вылеты: рейс R3-492 в Якутск отложен до 10:55, рейс S7-5208 в Новосибирск — до 11:30, а рейс U6-572 в Екатеринбург вылетит в 14:00. По состоянию на 08:00, остальные рейсы выполняются по графику.

Задержки и отмены рейсов в Иркутске 20 октября 2025 года

В аэропорту Иркутска утро 20 октября также началось с задержек. Согласно информации с официального сайта воздушной гавани, задерживаются три рейса на прибытие — из Читы, Улан-Удэ и Братска. Два рейса из Бодайбо полностью отменены.

Ранее в аэропорту Иркутска произошел инцидент, когда авиакомпания S7 была привлечена к административной ответственности за овербукинг — пассажирке отказали в регистрации на рейс из Иркутска в Красноярск в июне этого года из-за продажи большего числа билетов, чем было мест в самолете.

Задержки и отмены рейсов в Краснодаре 20 октября 2025 года

В аэропорту Пашковский города Краснодара наблюдаются задержки нескольких рейсов. Наиболее значительной стала задержка рейса SU 1257 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. Изначально он должен был вылететь в 18:50 19 октября, но был отложен до 09:30 20 октября — задержка составила около 14,5 часов.

Также задерживается рейс U6 548 «Уральских авиалиний» в Санкт-Петербург (до 12:30 вместо 11:40), рейс N4 411 авиакомпании Nordwind в Казань (до 16:30 вместо 14:15) и рейс EO 445 авиакомпании Ikar в Ульяновск (до 18:15 вместо 16:50).

Полностью отменены три рейса авиакомпании «Победа»: ДР 510 в Санкт-Петербург, ДР 156 в Москву и ДР 564 в Екатеринбург. Соответственно, отменены и обратные рейсы из этих городов.

Задержки и отмены рейсов в Самаре 20 октября 2025 года

В аэропорту Курумоч города Самары задерживаются несколько рейсов. Рейс UT 282 авиакомпании «ЮТэйр» в Екатеринбург вылетит в 15:10 вместо 13:55, задержка составляет более часа. Рейс RT 586 авиакомпании «ЮВТ Аэро» в Казань задерживается до 20:20 вместо запланированных 19:35.

С прилетами ситуация также неоднозначная. Ночью прибыло несколько задержанных рейсов, включая WZ 1310 из Минска (в 03:27 вместо 19:10 предыдущего дня) и WZ 4519 из Нижнего Новгорода (в 00:38 вместо 23:45 19 октября). Днем 20 октября ожидается прибытие рейса UT 281 из Екатеринбурга с задержкой почти в 1,5 часа — в 14:15 вместо 13:00. Рейс RT 276 из Нового Уренгоя прибудет в 19:30 вместо 18:45.

Задержки и отмены рейсов в Сочи 20 октября 2025 года

В аэропорту Сочи также наблюдаются задержки нескольких рейсов. Рейс U6 548 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Санкт-Петербург задерживается до 12:30 вместо 11:40. Рейс N4 411 авиакомпании Nordwind в Казань вылетит только в 16:30 вместо 14:15, задержка составляет более 2 часов. Рейс EO 445 авиакомпаний Ikar и Nordwind в Ульяновск задерживается до 18:15 вместо 16:50.