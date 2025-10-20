Урал оказался в лидерах по самой дорогой «переобувке» машины

Уральский федеральный округ оказался лидером по ценам на шиномонтаж по России. Стоимость «переобувки» авто в регионе подскочили почти на треть, следует из данных Росстата.

«<...> мастера просят за шиномонтаж 633 рубля за колесо — на 29,3% больше, чем годом ранее. Это заметно опережает показатели по России в целом», — сообщают « Известия ». Причина подорожания, по словам представителей СТО, кроется в росте стоимости аренды помещений, дорогими кредитами, дефицитом персонала.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стоимость шиномонтажа к зиме составляет от 2400 до 4000 рублей в зависимости от размера шин, а спрос на услуги вырос настолько, что некоторые станции заняты на две недели вперед. Эксперты советуют менять резину при температуре ниже +7 градусов, а синоптики прогнозируют заморозки и осадки в регионе до 25 октября. Рост цен связывают с увеличением расходов автосервисов и дефицитом специалистов.