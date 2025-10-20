Логотип РИА URA.RU
Спасатели опубликовали новые фото с поисков таинственно пропавших Усольцевых

20 октября 2025 в 09:19
Текущие поиски Усольцевых не дали результатов, заявили в отряде «Спасатель»

Фото: telegram-канал КГКУ «Спасатель» https://t.me/spasatel24/188

Фото: telegram-канал КГКУ «Спасатель» https://t.me/spasatel24/188

Поиски семьи Усольцевых, пропавших в районе Минской петли 28 сентября, пока не дали результатов, несмотря на прочесывание большого количества территорий. Об этом сообщило профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель», опубликовав фото с места операции. 

Спасатели продолжают поиски семьи

Фото: telegram-канал КГКУ «Спасатель» https://t.me/spasatel24/188

«11 квадратных километров горно-таежной местности и семь километров лесных дорог были обследованы вчера краевыми спасателями районе в районе поселка Кутурчин Партизанско района», — говорится в публикации отряда. 

По делу о пропаже семьи Усольцевых были усилены поисковые мероприятия: к операции присоединились специалисты профессиональных спасательных служб. Одновременно с этим волонтер, принявший участие в начальном этапе поисков, Семен (имя изменено), сообщил о ряде необычных обстоятельств. По его словам, в тайге отсутствуют какие-либо следы пребывания семьи, включая такие характерные признаки, как сломанные ветви.

Спасатели прочесали семь километров лесных дорог

Фото: telegram-канал КГКУ «Спасатель» https://t.me/spasatel24/188

Семен, хорошо знающий местность, отметил, что передвигаться по тайге возможно, не оставляя заметных следов, однако в данном случае отсутствие любых признаков присутствия вызывает у него серьезные вопросы. По его мнению, что-то случилось с семьей в день ее исчезновения, поскольку при ином развитии событий поисковые отряды обязательно обнаружили бы хотя бы какие-то следы. В то же время волонтер исключает версию побега Усольцевых из страны. Теоретически такой вариант возможен — учитывая близость Минской петли к Хакасии, граничащей с Монголией, что могло бы облегчить выезд за пределы страны. Однако сам Семен считает данную версию маловероятной.

Материал из сюжета:

Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

