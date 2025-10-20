Спасатели опубликовали новые фото с поисков таинственно пропавших Усольцевых

По делу о пропаже семьи Усольцевых были усилены поисковые мероприятия: к операции присоединились специалисты профессиональных спасательных служб. Одновременно с этим волонтер, принявший участие в начальном этапе поисков, Семен (имя изменено), сообщил о ряде необычных обстоятельств . По его словам, в тайге отсутствуют какие-либо следы пребывания семьи, включая такие характерные признаки, как сломанные ветви.

Семен, хорошо знающий местность, отметил, что передвигаться по тайге возможно, не оставляя заметных следов, однако в данном случае отсутствие любых признаков присутствия вызывает у него серьезные вопросы. По его мнению, что-то случилось с семьей в день ее исчезновения, поскольку при ином развитии событий поисковые отряды обязательно обнаружили бы хотя бы какие-то следы. В то же время волонтер исключает версию побега Усольцевых из страны. Теоретически такой вариант возможен — учитывая близость Минской петли к Хакасии, граничащей с Монголией, что могло бы облегчить выезд за пределы страны. Однако сам Семен считает данную версию маловероятной.