Спасатели опубликовали новые фото с поисков таинственно пропавших Усольцевых
Фото: telegram-канал КГКУ «Спасатель» https://t.me/spasatel24/188
Поиски семьи Усольцевых, пропавших в районе Минской петли 28 сентября, пока не дали результатов, несмотря на прочесывание большого количества территорий. Об этом сообщило профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель», опубликовав фото с места операции.
Спасатели продолжают поиски семьи
«11 квадратных километров горно-таежной местности и семь километров лесных дорог были обследованы вчера краевыми спасателями районе в районе поселка Кутурчин Партизанско района», — говорится в публикации отряда.
По делу о пропаже семьи Усольцевых были усилены поисковые мероприятия: к операции присоединились специалисты профессиональных спасательных служб. Одновременно с этим волонтер, принявший участие в начальном этапе поисков, Семен (имя изменено), сообщил о ряде необычных обстоятельств. По его словам, в тайге отсутствуют какие-либо следы пребывания семьи, включая такие характерные признаки, как сломанные ветви.
Спасатели прочесали семь километров лесных дорог
Семен, хорошо знающий местность, отметил, что передвигаться по тайге возможно, не оставляя заметных следов, однако в данном случае отсутствие любых признаков присутствия вызывает у него серьезные вопросы. По его мнению, что-то случилось с семьей в день ее исчезновения, поскольку при ином развитии событий поисковые отряды обязательно обнаружили бы хотя бы какие-то следы. В то же время волонтер исключает версию побега Усольцевых из страны. Теоретически такой вариант возможен — учитывая близость Минской петли к Хакасии, граничащей с Монголией, что могло бы облегчить выезд за пределы страны. Однако сам Семен считает данную версию маловероятной.
