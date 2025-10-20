Словно испарились: участник поисков Усольцевых назвал самую странную деталь

В тайге не обнаружили сломанных веток деревьев, которые могли говорить о пребывании семьи на местности, заявил поисковик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поисковые мероприятия по делу семьи Усольцевых были активизированы: к розыску Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины, пропавших 28 сентября в районе Минской петли, подключились профессиональные спасательные службы. В то же время волонтер Семен (имя изменено), принимавший участие в первой волне поисков, поделился рядом странных наблюдений: о пребывании семьи в тайге нет никаких следов — например, сломанных веток.

«Следов пребывания их в тайге нет от слова „совсем“. Нет характерных поломанных веток, вообще ничего. Они пропали 28 сентября — в воскресенье. А с воскресенья на понедельник пошел снег. Если бы семья пыталась выжить, мы бы наверняка увидели следы этих попыток. И все равно ничего не нашли», — рассказал Семен для aif.ru.

По его словам, в тайге действительно можно передвигаться, не оставляя заметных следов. Он хорошо знаком с этой местностью, поэтому сразу присоединился к поискам. По его мнению, что-то случилось с семьей в день ее исчезновения, иначе любые их следы смогли бы обнаружить. Опыта у Сергея Усольцева было достаточно — он не раз ходил в длительные походы.

Продолжение после рекламы

Тем не менее, волонтер уверен, что речь в данной ситуации не идет о побеге. Семен скептически относится к такому предположению. Теоретически такая возможность существует — поблизости от Минской петли расположена Хакасия, граничащая с Монголией, что потенциально облегчает тайный выезд из страны. Однако мужчина подчеркивает: версия о побеге остается лишь догадкой и не объясняет всех обстоятельств исчезновения семьи.

Ранее в течение двух недель поисками семьи занимались добровольцы и волонтеры из разных городов страны. Позже всех гражданских поисковиков попросили покинуть территорию. Через шесть дней после завершения активной фазы поисков, по распоряжению полиции, на место происшествия прибыла краевая группа профессиональных спасателей из отряда «Спасатель». Специалисты объединения сообщили, что результатов операций пока нет, но поисковые мероприятия продолжаются.