«Броневик» для ямальского представительства и испытания челябинских конструкторов: события дня в округе

Ямал станет местом для испытаний нового проекта Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Бронированный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 украшает автомобильный парк ямальского представительства при правительстве Российской Федерации. А на Ямале, между тем, готовятся общественные слушания по проекту испытаний от челябинского разработчика. Об этих и других событиях на Ямале — в подборке URA.RU.

Чиновники ямальского представительства передвигаются по Москве на японском «броневике»

Представительство Ямала при правительстве Российской Федерации пользуется черным бронированным внедорожником Toyota Land Cruiser 300. Автомобиль принадлежит инвестиционному фонду «Ямал». Сейчас на него оформляется страховой полис.

Челябинский разработчик крупной военной техники проведет испытания на Ямале

На Ямале пройдут общественные обсуждения предстоящих испытаний изделия от российского разработчика военной техники АО «ГРЦ Макеева». Доступ к информации будет открыт пользователям с 22 октября до 20 ноября 2025 года.

Ямальские чиновники стали курсантами «Школы мэров»

На федеральный проект «Школа мэров» уехали двое чиновников из ЯНАО. В список студентов вошли замглавы Приуральского района Сабир Фергалиев и первый заместитель мэра Губкинского Михаил Гурин.

Денис Мацуев снова приезжает на Ямал

В начале декабря в Салехарде состоятся два крупных музыкальных события с участием мировых звезд. Как сообщили в Ямальской филармонии, 6 и 7 декабря на сцене выступят пианист Денис Мацуев, оперный певец Ильдар Абдразаков и Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Ивана Никифорчина.

В ЯНАО за неделю ОРВИ заразились 4,5 тысячи человек

В ЯНАО за 42-ю неделю — с 13 по 19 октября — выявлено 4438 заболевших. Это почти на 4% больше, чем неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре региона.