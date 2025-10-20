Ямальское село закупает неоновые цифры стоимостью в несколько миллионов рублей
В селе Красноселькуп (ЯНАО) планируется покупка новогодних световых цифр. Максимальная сумма контракта составляет 4 213 333 рубля. Соответствующая закупка размещена на портале в сфере закупок.
«Световые цифры „2“,»0»,»2»,»6»,»7»,»8». Изделия представляют собой односторонние световые цифры на подиуме, которые изготавливаются из матовой нержавеющей стали», — говорится в заявке на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. По техзаданию периметр каждого изделия будет подсвечен постоянным неоновым светом.
Стоимость одной цифры оценивается в 702 тысячи рублей. Поставка световых цифр должна быть осуществлена не позднее 1 декабря текущего года.
