Ямальское село закупает неоновые цифры стоимостью в несколько миллионов рублей

Красноселькуп украсят световыми неоновыми цифрами
20 октября 2025 в 18:09
Цифры будут подсвечены гибким неоном (архивное фото)

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В селе Красноселькуп (ЯНАО) планируется покупка новогодних световых цифр. Максимальная сумма контракта составляет 4 213 333 рубля. Соответствующая закупка размещена на портале в сфере закупок.

«Световые цифры „2“,»0»,»2»,»6»,»7»,»8». Изделия представляют собой односторонние световые цифры на подиуме, которые изготавливаются из матовой нержавеющей стали», — говорится в заявке на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. По техзаданию периметр каждого изделия будет подсвечен постоянным неоновым светом.  

Стоимость одной цифры оценивается в 702 тысячи рублей. Поставка световых цифр должна быть осуществлена не позднее 1 декабря текущего года. 

