Новое оборудование для лечения шейки матки установили в ямальской больнице

20 октября 2025 в 19:05
Новый аппарат установили в клинике Надыма

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В женской консультации Надымской центральной районной больницы  (ЯНАО) появилось новое оборудование для диагностики и лечения заболеваний шейки матки. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, речь идет о современном аппарате радиоволновой хирургии «RF-Magic».

«В  Надымской центральной районной больнице установлено новое оборудование для лечения шейки матки», — пишет telegram-канал клиники в Надыме. С помощью новинки врачи смогут проводить высокоточные процедуры с минимальным повреждением тканей.

По данным источника, основные преимущества метода кроются в отсутствии термических ожогов, минимизации травм и быстром заживлении. После процедур у пациенток не остается послеоперационных рубцов, а восстановительный период значительно сокращается.

