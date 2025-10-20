Новое оборудование для лечения шейки матки установили в ямальской больнице

Новый аппарат установили в клинике Надыма Фото: Анна Майорова © URA.RU

В женской консультации Надымской центральной районной больницы (ЯНАО) появилось новое оборудование для диагностики и лечения заболеваний шейки матки. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, речь идет о современном аппарате радиоволновой хирургии «RF-Magic».

«В Надымской центральной районной больнице установлено новое оборудование для лечения шейки матки», — пишет telegram-канал клиники в Надыме. С помощью новинки врачи смогут проводить высокоточные процедуры с минимальным повреждением тканей.

По данным источника, основные преимущества метода кроются в отсутствии термических ожогов, минимизации травм и быстром заживлении. После процедур у пациенток не остается послеоперационных рубцов, а восстановительный период значительно сокращается.

