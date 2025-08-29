Сезон простуд: как обезопасить себя от гриппа и ОРВИ при суровой погоде ЯНАО

Уже на следующей неделе наступает осень. Это значит, что в ЯНАО начинается сезон роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. О том, как обезопасить себя от болезней — в материале URA.RU.
Когда наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
Рост заболеваемости ОРВИ начинается примерно с сентября — как раз в то время, когда ямальцы возвращаются из отпусков, а дети начинают ходить в школы. Пик активности, при этом, обычно отмечается примерно в начале октября, после чего случаи заражения идут на спад.
Тем не менее, с окончанием сезона заболеваемости ОРВИ не стоит расслабляться — именно в это время начинает расти заболеваемость гриппом. Циркуляция вируса обычно начинается октябре, а пик фиксируется только к середине-концу ноября. Сам сезон заканчивается в середине-конце декабря.
Как снизить риски заболеть
Чтобы максимально снизить риск заболеть, врачи рекомендуют пройти вакцинацию. Сейчас прививка от гриппа остается самым эффективным способом профилактики. Оптимальное время, чтобы ее поставить — начало сентября. Так иммунитет успеет сформироваться до пика заболеваемости. При этом, вакцинацию необходимо проходить ежегодно, потому что штаммы вируса меняются. Это особенно важно для детей, беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Кроме того, не стоит забывать и про общие меры профилактики. Благодаря вакцинации и их соблюдению риск заболеть снизится до минимума.
- Гигиена: Необходимо чаще мыть руки с мылом или использовать антисептик, не трогать лицо грязными руками и пользоваться одноразовыми салфетками при кашле и чихании;
- Масочный режим: В период эпидемий следует надевать маску в транспорте и местах массового скопления людей. Менять ее, при этом, нужно каждые 2–3 часа;
- Минимизация контактов: Ямальцам следует избегать близкого общения с больными и, по возможности, отказаться от посещения массовых мероприятий в пиковый сезон;
- Здоровый образ жизни: Для укрепления иммунитета необходим полноценный здоровый сон (7–8 часов), сбалансированное питание с достатком витаминов и регулярные прогулки;
- Физическая активность: Даже простая зарядка поможет повысить иммунитет. Главное – выбирать удобную одежду по погоде, избегая переохлаждения и перегрева;
- Проветривание и влажность: Стоит чаще проветривать помещение для нормальной циркуляции воздуха и поддерживать его влажность на оптимальных 40–60 %;
- Дополнительные меры: Принимать иммуностимулирующие препараты и витамины имеет смысл только по рекомендации врача.
