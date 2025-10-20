На Ямал с гастролями приедут Денис Мацуев и Ильдар Абдразаков
В начале декабря на Ямал снова приедет Денис Мацуев
Фото: Илья Московец © URA.RU
В начале декабря в Салехарде состоятся два крупных музыкальных события с участием мировых звезд. Как сообщили в Ямальской филармонии, 6 и 7 декабря на сцене выступят пианист Денис Мацуев, оперный певец Ильдар Абдразаков и Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Ивана Никифорчина.
«Шестого декабря в 18:00 состоится большой концерт с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова и одного из ведущих симфонических оркестров страны. В программе — произведения классической музыки в исполнении артистов мирового уровня», — рассказали в пресс-службе филармонии.
На следующий день, 7 декабря, зрители смогут увидеть уникальный проект «Симфоджаз». По словам организаторов, на этом концерте Денис Мацуев и оркестр представят, как классическая музыка может звучать в джазовой стилистике.
