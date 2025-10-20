В ЯНАО за неделю ОРВИ заразились 4,5 тысячи человек

В ЯНАО продолжается сезон ОРВИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО за 42-ю неделю — с 13 по 19 октября — выявлено 4438 заболевших. Это почти на 4% больше, чем неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре региона.

«За 42 неделю 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 4438 случаев ОРВИ. За 41 неделю 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 4281 случая ОРВИ», — написано на сайте ведомства.