Общество

Здоровье

В ЯНАО за неделю ОРВИ заразились 4,5 тысячи человек

20 октября 2025 в 18:22
В ЯНАО продолжается сезон ОРВИ

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО за 42-ю неделю — с 13 по 19 октября — выявлено 4438 заболевших. Это почти на 4% больше, чем неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре региона.

«За 42 неделю 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 4438 случаев ОРВИ. За 41 неделю 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 4281 случая ОРВИ», — написано на сайте ведомства.

Уточняется, что из 4438 заболевших 3067 являются детьми. Всего госпитализация потребовалась 97 людям, 69 из них — дети.

