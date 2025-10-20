В ЯНАО за неделю ОРВИ заразились 4,5 тысячи человек
20 октября 2025 в 18:22
В ЯНАО продолжается сезон ОРВИ
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В ЯНАО за 42-ю неделю — с 13 по 19 октября — выявлено 4438 заболевших. Это почти на 4% больше, чем неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре региона.
«За 42 неделю 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 4438 случаев ОРВИ. За 41 неделю 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 4281 случая ОРВИ», — написано на сайте ведомства.
Уточняется, что из 4438 заболевших 3067 являются детьми. Всего госпитализация потребовалась 97 людям, 69 из них — дети.
Подписаться
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал