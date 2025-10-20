hh.ru: больше половины тюменцев продолжат работать после выхода на пенсию

Основная причина, по которой пенсионеры продолжают работать, - недостаток денег Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюменской области около 60% местных жителей продолжат работать после выхода на пенсию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании hh.ru. Всего 10% опрошенных пенсионеров отказались трудоустраиваться.

«Больше половины опрошенных в Тюменской области (60%) планируют продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Еще 24% респондентов уже являются пенсионерами и продолжают работать. Лишь 10% не планируют работать после выхода на пенсию», — говорится в исследовании.

Основной причиной, по которой пенсионеры продолжают трудиться, является недостаток денег — на это указали 51% респондентов в возрасте 55 лет и старше. Кроме того, еще 51% опрошенных отметили, что их мотивирует сохранять занятость привычка к труду и нежелание находиться дома без дела.

