В Екатеринбурге посадили неонациста, который кромсал бездомных из-за страха. Видео
Мужчина скрывал лицо под черной маской
Фото: Илья Московец © URA.RU
Свердловский областной суд отправил в колонию 22-летнего неонациста Никиту Манаенкова, обвиненного в нападении на бездомных, передает корреспондент URA.RU. Манаенков признался, что испытывал ненависть к бомжам из-за детского страха.
В определенных кругах Манаенков известен по прозвищу Борман. Он занимался в клубе единоборств. Силовики задержали парня в апреле после того, как он избил двух бездомных, которые спали на аллее перекрестка Ленина-Бажова. Следствие считает, что он жестоко избил их руками, ногами и порезал ножом лица. После этого он ушел в бар. Врачи смогли спасти одного потерпевшего, второй скончался в больнице.
Дома у Бормана нашли огромное количество нацистской символики: флагов, литературы и значков. Предварительно, вину в преступлении Никита признал. Во время слушания стало известно, что ненависть к бездомным у Манаенкова появилась после того, как в детстве на него напал бомж.
Судья Павел Неретин признал мужчину виновным. Ему назначили 17 лет в колонии строгого режима. В прениях прокурор просил 18 лет лишения свободы.
