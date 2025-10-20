Дети разгромили кладбище в Новосибирской области
Кладбище разгромили дети семи и девяти лет
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В селе Заливино (Новосибирская область) три ребенка повредили 80 памятников на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным ведомства, это произошло 15 октября. «Трое несовершеннолетних детей 2016 и 2018 г.р. повредили более 80 надгробных памятников на кладбище с. Заливино Кыштовского района», — говорится в сообщении. Сейчас проводится проверка, ход которой контролирует прокуратура.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.