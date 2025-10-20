Логотип РИА URA.RU
Дети разгромили кладбище в Новосибирской области

В Новосибирской области дети повредили 80 памятников на кладбище
20 октября 2025 в 10:25
Кладбище разгромили дети семи и девяти лет

Кладбище разгромили дети семи и девяти лет

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В селе Заливино (Новосибирская область) три ребенка повредили 80 памятников на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, это произошло 15 октября. «Трое несовершеннолетних детей 2016 и 2018 г.р. повредили более 80 надгробных памятников на кладбище с. Заливино Кыштовского района», — говорится в сообщении. Сейчас проводится проверка, ход которой контролирует прокуратура.

