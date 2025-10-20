Глава курганского округа Панкратова ушла по семейным обстоятельствам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Звериноголовского округа (Курганская область) Марина Панкратова ушла в отставку. Причиной ухода стали семейные обстоятельства. Решение об отставке поддержали депутаты окружной думы единогласно. Об этом корреспондентам URA.RU сообщили источники, близкие к властям Звериноголовского округа.

«Панкратова ушла в отставку. Депутаты отставку приняли единогласно. Причина: просила уволить по семейным обстоятельствам», — рассказывают URA.RU источники.

Корреспондентка URA.RU пыталась получить комментарий от администрации Звериноголовского округа. На звонок журналистки никто не ответил. Также запрос направлен самой Марине Панкратовой. Ответ ожидается.

Инсайдеры агентства утверждают, что как специалист Панкратова устраивала власти. Она управляла округом в самый сложный период — во время паводка. Ей удалось не только организовать помощь пострадавшим, но и в целом избежать трагичных последствий из-за ЧС. Также рассказывают, что Панкратова была хорошим специалистом.