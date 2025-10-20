В Тюменской области отменили пожароопасный сезон

Сезон начался 1 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области с 20 октября отменили пожароопасный сезон, он действовал в регионе с 1 апреля. Об этом сообщили в telegram-канале областного департамента лесного комплекса.

«С 20 октября 2025 года пожароопасный сезон в лесах нашего региона отменен. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — указано в сообщении департамента.