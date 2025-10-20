В Тюменской области отменили пожароопасный сезон
Сезон начался 1 апреля
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Тюменской области с 20 октября отменили пожароопасный сезон, он действовал в регионе с 1 апреля. Об этом сообщили в telegram-канале областного департамента лесного комплекса.
«С 20 октября 2025 года пожароопасный сезон в лесах нашего региона отменен. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — указано в сообщении департамента.
Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля в регионе установили пожароопасный сезон. С 5 апреля начал действовать запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и сухой травы в рамках противопожарного режима. Его отменили только 8 сентября.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!