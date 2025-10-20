Логотип РИА URA.RU
В Тюмени откроют новый ресторан японской кухни

В Тюмени в ТЦ «Кристалл» откроется японский ресторан SM TAKE IT
20 октября 2025 в 11:02
В ТЦ «Кристалл» появится новый суши-бар SM TAKE IT

В ТЦ «Кристалл» появится новый суши-бар SM TAKE IT

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сеть японских ресторанов SM TAKE IT анонсировала открытие нового суши-бара в торговом центре «Кристалл». Об этом стало известно из сообщения в telegram-канале заведения.

«Скоро открытие SM TAKE IT в ТРЦ „Кристалл“. Предкассовая зона Ашана. Везем кусочек Японии в Тюмень, чтобы вы посмотрели на суши по-новому», — говорится в сообщении.

Открытие запланировано на ноябрь. Новый суши-бар обещает посетителям широкий ассортимент блюд, приготовленных по традиционным японским рецептам, включая роллы, онигири и десерты.

Ранее агентство сообщало, что в центре Тюмени откроется раменная самообслуживания «Jelly Pop». Главная особенность заведения — это возможность самим приготовить свое блюдо.

