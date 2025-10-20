Тюменцы отправили свыше 500 вопросов на прямую линию губернатора Моора
Прямая линия губернатора пройдет 28 октября
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Жители Тюменской области отправили свыше 500 вопросов на прямую линию губернатора региона Александра Моора. Больше всего горожан интересуют темы, связанные с дорогами, ЖКХ, образованием и транспортом. Об этом написал глава Тюменской области в своем telegram-канале.
«От вас приходит много важных вопросов. Самые частые темы — дороги, образование, общественный транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство. Уже поступило почти 500 вопросов, в моих социальных сетях оставлено более 600 комментариев», — написал Моор.
Ранее URA.RU писало, что глава региона проведет прямую линию 28 октября в 17:00. Задать вопросы можно в комментариях главы региона в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» или по телефону 122. Трансляцию можно будет посмотреть в эфире тюменских телеканалов.
