В Тюмени откроют новый фитнес-центр с олимпийским бассейном

Новый многофункциональный фитнес‑клуб Lime Fitness площадью более 12 тысяч квадратных метров откроется в Тюмени в начале декабря. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила администратор центра Юлия.

«Наш клуб откроется в начале декабря. Посетителей ждёт широкий спектр услуг, включая олимпийский бассейн (50 метров, семь дорожек), гидромассажную джакузи, разнообразные групповые тренировки, просторный тренажёрный зал (более тысячи кв. м) и специализированные студии для различных фитнес‑направлений», — рассказала Юлия.

По ее словам, особое внимание будет уделено детям: в клубе будет работать детский центр «Развитие» с программами для детей от 0 до 14 лет, направленными на творческое, умственное и физическое развитие. Lime Fitness расположен на улице Народной. Строительство объекта началось в 2021 году, и открытие несколько раз переносилось.

