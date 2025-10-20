Логотип РИА URA.RU
В тюменской деревне гуси напали на подростка-инвалида

В Тюменской области подростку, на которого напали гуси, выплатят 90 тысяч рублей
20 октября 2025 в 12:34
Домашние гуси набросились на подростка на самокате

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюменской области на подростка-инвалида на самокате напали гуси. Ребенок упал, у него диагностировали серьезную травму колену. Хозяйку птиц обязали заплатить мальчику 90 тысяч рублей, сообщили в прокурате региона.

«Домашние гуси одной из жительниц деревни, которые бесконтрольно находились на улице, набросились на подростка, проезжавшего мимо них на самокате, в связи с чем последний потерял равновесие и упал. В результате падения подросток получил серьезную травму колена, ему потребовалось оперативное лечение», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Ведомство обязало хозяйку гусей заплатить подростку 42 тысячи рублей в качестве расходов на лечение. Еще 50 тысяч ребенок получит в качестве моральной компенсации.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске собака напала на мальчика и повалила его на землю. На помощь пришли прохожие.

