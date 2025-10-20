В Тюмени спасли сов с переломанными позвоночниками
Совы находятся на реабилитации
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Тюмени в центре реабилитации животных «У Лукоморья» спасли четырех сов. У двух из них специалисты диагностировали переломы позвоночника, у остальных — черепно-мозговые травмы. Об этом URA.RU рассказали сотрудники комплекса.
«Сейчас на лечении четыре уральских неясыти, поступивших почти одновременно. Две птицы с переломом позвоночника и две с черепно-мозговой травмой. Степень тяжести травм у всех разная», — сообщил сотрудник центра.
Сов в центр приносят неравнодушные граждане. По словам сотрудников питомника, все чаще птицы прилетают в город в поисках пропитания и оказываются не готовы к высоким зданиям и линиям электропередач. Из-за чего на скорости они врезаются в них и получают травмы.
