В Тюмени спасли сов с переломанными позвоночниками

В Тюмени в центре реабилитации животных «У Лукоморья» спасли четырех сов. У двух из них специалисты диагностировали переломы позвоночника, у остальных — черепно-мозговые травмы. Об этом URA.RU рассказали сотрудники комплекса.

«Сейчас на лечении четыре уральских неясыти, поступивших почти одновременно. Две птицы с переломом позвоночника и две с черепно-мозговой травмой. Степень тяжести травм у всех разная», — сообщил сотрудник центра.

Сов в центр приносят неравнодушные граждане. По словам сотрудников питомника, все чаще птицы прилетают в город в поисках пропитания и оказываются не готовы к высоким зданиям и линиям электропередач. Из-за чего на скорости они врезаются в них и получают травмы.

