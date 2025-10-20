Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Тюмени спасли сов с переломанными позвоночниками

20 октября 2025 в 12:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Совы находятся на реабилитации

Совы находятся на реабилитации

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени в центре реабилитации животных «У Лукоморья» спасли четырех сов. У двух из них специалисты диагностировали переломы позвоночника, у остальных — черепно-мозговые травмы. Об этом URA.RU рассказали сотрудники комплекса.

«Сейчас на лечении четыре уральских неясыти, поступивших почти одновременно. Две птицы с переломом позвоночника и две с черепно-мозговой травмой. Степень тяжести травм у всех разная», — сообщил сотрудник центра.

Сов в центр приносят неравнодушные граждане. По словам сотрудников питомника, все чаще птицы прилетают в город в поисках пропитания и оказываются не готовы к высоким зданиям и линиям электропередач. Из-за чего на скорости они врезаются в них и получают травмы.

Продолжение после рекламы

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени спасли лису, которая оказалась под колесами автомобиля. У хищника оказались переломаны задние лапки.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал