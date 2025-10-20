Наверстали упущенное: тюменские застройщики почти догнали прошлогодние темпы ввода жилья
Пик активности девелоперов традиционно приходится на конец года
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Застройщики Тюменской области добрались до федерального топа и заняли восьмую строчку по объемам ввода жилья в 2025 году. По данным Росстата, с начала года в регионе построили 1,8 миллиона квадратов — это и квартиры, и частные дома.
«Тюменская область, объемы ввода жилья. Показатель в октябре 2024 года — 1,93 миллиона квадратов. В октябре 2025 года — 1,89 миллиона квадратов. Снижение показателя — 2%», — приводит данные Росстата Единый ресурс застройщиков.
По озвученным региональным правительством планам, до конца года в строй должны ввести 2,5 миллиона квадрантых метров. Как ранее пояснили URA.RU эксперты, пик ввода в эксплуатацию традиционно приходится на третий квартал.
