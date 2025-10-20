Логотип РИА URA.RU
Тюменцы за выходные вызвали скорую более 1,2 тысячи раз

В Тюмени за выходные госпитализировали 566 человек
20 октября 2025 в 11:07
В неотложной форме поступило 587 вызовов

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Жители Тюмени за выходные 1 226 раз вызывали скорую помощь, 639 звонков были экстренными. 566 человек госпитализировали, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Всего за минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 226 жителям областной столицы и района. В экстренной форме поступило 639 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 566 пациентов», — рассказали в telegram-канале департамента.

В поликлиники передали около 490 вызовов — горожане жаловались на боли в пояснице или высокую температуру. Еще 77 тюменцев получили консультации по разным вопросам.

В выходные с 11 по 12 октября на вызовы по городу и Тюменскому району скорая выезжала 1 146 раз. В больницы пришлось доставить 515 человек.

