Тюменский актер сыграл бармена в новом сериале
Мужчина сыграл роль бармена
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
Тюменский актер Александр Панов сыграл роль бармена в комедийном сериале «День семьи». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ. В проекте также снялись Александр Робак, Юлия Яблонская и Марьяна Спивак. В сериале расскажут историю большой семьи, премьера состоится 27 октября.
«Атмосфера на съемках „Дня семьи“ — легкая, веселая и по-настоящему живая. Особенно запомнилась работа с Сергеем Епишевым — он настолько органичный и настоящий, что даже простая сцена превращалась в приключение. По сюжету его герой не заплатил за счет и убегал из бара, а моя задача — догнать его. На площадке все стало по-настоящему: Сергей действительно убегал и прятался где-нибудь за баннером, а я искал его с терминалом и говорил: „Оплачивать будете?“», — приводит слова Панова пресс-служба телеканала.
Актер 10 лет работал в Тюменском театре кукол. Также один из Дней города он вел в качестве ведущего.
Ранее URA.RU писало, что тюменский актер Евгений Михеев сыграл ментора в школе в новом сериале «Олдскул». Комедия рассказывает историю учительницы математики, попавшей в элитную школу.
