Тюменский актер сыграл бармена в новом сериале

«Атмосфера на съемках „Дня семьи“ — легкая, веселая и по-настоящему живая. Особенно запомнилась работа с Сергеем Епишевым — он настолько органичный и настоящий, что даже простая сцена превращалась в приключение. По сюжету его герой не заплатил за счет и убегал из бара, а моя задача — догнать его. На площадке все стало по-настоящему: Сергей действительно убегал и прятался где-нибудь за баннером, а я искал его с терминалом и говорил: „Оплачивать будете?“», — приводит слова Панова пресс-служба телеканала.