В Екатеринбурге и области отключат телевидение

В Екатеринбурге и во многих других городах Свердловской области с 20 по 24 октября будут сбоить и теле- и радиовещание. Это связано с профилактическими работами. Информация об этом появилась на сайте цифрового эфирного телевидения.

Согласно расписанию профилактики, в разное время 20 октября перебои ожидаются в Тугулыме, Серове, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Нижних Серьгах, Каменске-Уральском, Артемовском, Асбесте, Баранчинском, Азанке и Екатеринбурге. Работы затронут телеканалы РТРС-1 и РТРС-2, а также Радио России, «Воскресение», «Вести ФМ», «Волна ФМ», «Маруся ФМ», «Радио Дача».

На следующий день те же каналы и волны перестанут работать в Сухом Логу, поселке Шамары, Карпинске. В Шале, Туринске, Полевском и Петрокаменске проблемы с эфиром будут 22 октября.

Аналогичные сбои 23-го числа телевизионщики обещают в Сысерти, Староуткинске, Североуральске и Новоуральске. 24 октября отключения ожидаются в Новоуральске, Новоуткинске и Самоцвете.