В Екатеринбурге и области отключат телевидение
Прерывать вещание будут несколько дней
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Екатеринбурге и во многих других городах Свердловской области с 20 по 24 октября будут сбоить и теле- и радиовещание. Это связано с профилактическими работами. Информация об этом появилась на сайте цифрового эфирного телевидения.
Согласно расписанию профилактики, в разное время 20 октября перебои ожидаются в Тугулыме, Серове, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Нижних Серьгах, Каменске-Уральском, Артемовском, Асбесте, Баранчинском, Азанке и Екатеринбурге. Работы затронут телеканалы РТРС-1 и РТРС-2, а также Радио России, «Воскресение», «Вести ФМ», «Волна ФМ», «Маруся ФМ», «Радио Дача».
На следующий день те же каналы и волны перестанут работать в Сухом Логу, поселке Шамары, Карпинске. В Шале, Туринске, Полевском и Петрокаменске проблемы с эфиром будут 22 октября.
Аналогичные сбои 23-го числа телевизионщики обещают в Сысерти, Староуткинске, Североуральске и Новоуральске. 24 октября отключения ожидаются в Новоуральске, Новоуткинске и Самоцвете.
К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.
